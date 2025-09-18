Как доказваме стаж за пенсия

Н еобходимо ли е да се издаде удостоверение за осигурителен стаж, ако имате трудова книжка с вписан трудов стаж, обясняват експертите от НОИ, съобщи pariteni.bg.



Когато вписаната продължителност на трудовия стаж в трудовата книжка е заверена с подписите на главен счетоводител и ръководител на предприятието, и е подпечатана с печата му, не е необходимо да се издава удостоверение. Осигурителният стаж ще се зачете по надлежно оформената трудова книжка.

Какви данни трябва да съдържа заявлението за издаване на удостоверение за осигурителен стаж/доход. Какви документи се прилагат към заявлението?

Заявлението е образец, който може да се изтегли от сайта на НОИ, раздел „Формуляри“/„Формуляри и образци за осигурителен архив“, или да се получи на място в териториално поделение на НОИ или регионален архивен център.

В заявлението се вписват следните данни:

трите имена, ЕГН, адрес;

вид на исканото удостоверение;

целта за издаване на документа, а когато ще се ползва в чужбина се уточнява държавата, където да послужи и дали ще се легализира издаденият документ;

наименованието на осигурителя;

период на положения стаж и период, за който се иска удостоверението, и заемани длъжности;

идентичност на имена (при необходимост);

трите имена на член-кооператора, в чието домакинство е работило лицето;

период на наборна военна служба (за мъжете);

период на майчинство (за жените).

Документи, които се прилагат: