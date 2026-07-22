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Радев към предишните управляващи: На 14 май САЩ благодариха на България, още ли твърдите, че не лъжете?

По думите на премиера американските самолети, които са били разположени на столичното летище в периода от февруари до 30 юни 2026 г., не са участвали в обучение на НАТО

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 14:18
Радев към предишните управляващи: На 14 май САЩ благодариха на България, още ли твърдите, че не лъжете?
Източник: БТА

П олитическият спор около присъствието на американски самолети-цистерни в България се разгоря с нова сила в Народното събрание. Докато депутатите обсъждаха проекта за решение, с който се позволява разполагането на до осем самолета KC-135 и до 250 американски военнослужещи в авиобаза „Безмер“ в подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, премиерът Румен Радев отправи остри обвинения към предишното управление.

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в „Безмер“

По думите му американските самолети, които са били разположени на столичното летище в периода от февруари до 30 юни 2026 г., не са участвали в обучение на НАТО, както твърдяха тогавашните управляващи, а са подпомагали военните операции на Съединените щати срещу Иран.

„Как е името на това обучение, кой е директорът на обучението? Не можете да ми кажете, защото всички знаем, че самолетите не бяха тук за това“, заяви Радев от парламентарната трибуна.

Премиерът припомни и изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

„На 14 май държавният секретар на САЩ Марко Рубио разобличи лъжите ви, като благодари на България за помощта ѝ във военните действия на САЩ срещу Иран. И добави, че страната ни се е съгласила още преди да бъде питана – унизително! Сега ще кажете, че и Рубио ли лъже?“, обърна се Радев към представителите на предишното управление.

Думите му предизвикаха оживени реакции в пленарната зала, където депутатите разглеждаха искането за ново разполагане на американска авиация на българска територия.

Според внесения проект искането е отправено с дипломатическа нота на посолството на САЩ от 17 юли. В нея се предлага България да разреши пребиваването на до осем самолета KC-135 и до 250 американски военнослужещи в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Самолетите ще бъдат използвани за дозареждане във въздуха в подкрепа на американските операции в Близкия изток.

Темата за американските самолети-цистерни предизвика сериозен обществен и политически дебат, след като през пролетта на 2026 г. стана ясно, че такива машини са пребивавали на столичното летище в продължение на няколко месеца. Предишното управление настояваше, че присъствието им е било свързано с обучение и съюзнически дейности в рамките на НАТО.

След началото на американските удари срещу Иран обаче настоящото правителство заяви, че самолетите са оказвали логистична подкрепа на операциите на САЩ, а темата се превърна в предмет на остри политически спорове.

Правителството вече увери, че новото разполагане на самолети в авиобаза „Безмер“ ще бъде извършено единствено след изричното одобрение на Народното събрание и при ясно определени параметри. Според кабинета самолетите KC-135 са самолети-цистерни за дозареждане във въздуха, не носят нападателни оръжейни системи и временното им присъствие не превръща България в страна по военния конфликт.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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