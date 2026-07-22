Почина актрисата Мая Димитрова Драгоманска на 78-годишна възраст, съобщи Съюзът на артистите в България, като я определи като значимо име за българския театър и кино.

Тя има дългогодишна театрална кариера, преминала през сцените на Драматичен театър – Пловдив, Театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“, където създава десетки роли под ръководството на известни режисьори.

Мая Драгоманска оставя трайна следа в българската култура чрез работата си в театъра, киното и телевизията, като поколения зрители и колеги я запомнят с таланта и артистичното ѝ присъствие.

На 78-годишна възраст е починала актрисата Мая Димитрова Драгоманска, съобщи Съюзът на артистите в България в официалния си профил във Facebook. Тя е сред разпознаваемите имена в българския театър и кино.

Мая Драгоманска завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Любомир Кабакчиев. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър - Пловдив, Театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“.

В театъра тя създава десетки образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на редица утвърдени режисьори, сред които Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев и Мариус Куркински.

Със своя талант, артистична култура и актьорско присъствие Мая Драгоманска оставя следа и в българското кино и телевизия.

„Днес българската сцена загуби още една талантлива актриса, която завинаги ще остане в паметта на поколения зрители и колеги“, посочват от Съюза на артистите в България.

Организацията изказва своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които са имали възможност да я познават и да работят с нея.

Мая Димитрова Драгоманска е родена през 1948 г. и почина през 2026 г.

Поклон пред паметта ѝ.

След съобщението на Съюза на артистите в България за кончината на актрисата Мая Димитрова Драгоманска, потребители в социалните мрежи изразиха своята почит и спомени за нея.

Петя Кабакчиева написа: „Прекрасна слънчева актриса беше... Светла е паметта ѝ!“.

Александър Александър припомни нейно участие в киното: „Участваше с Апостол Карамитев в германския филм „Малки тайни“, жалко, че филмът се съхранява само в немския архив и не е наличен тук. Много хубав шпионски филм от Студената война.“

Таня Станкова също изказа своето уважение към актрисата: „Поклон пред светлата ѝ памет... Господи, тази година се оказа фатална за нашата култура...“.