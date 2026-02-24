Свят

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок

Мирната акция включва живущи и преподаватели, които се опасяват за безопасността на блока и достъпа до него

24 февруари 2026, 10:06
Ж ители на блок в столичния квартал „Студентски град“ излязоха на протест и образуваха жива верига в опит да спрат строителни дейности, които според тях застрашават достъпа до сградата. Това е втора поредна акция, предава NOVA.

Хората твърдят, че строителите са ги предупредили да преместят автомобилите си, тъй като предстои влизане на тежка техника. Според тях обаче изграждането на ограда на бъдещ спортен комплекс ще отреже единствения излаз към булеварда и ще остави блока без достъп за пожарна и линейка – сериозен риск, особено за хората с увреждания.

 

На място се събраха десетки живущи, сред които и университетски преподаватели от няколко столични ВУЗ-ове. Те заявиха, че няма да допуснат строителната техника.

 

„Получихме съобщения по автомобилите си, че ще се разкопава с багери. Ние ще ги спрем с жива верига“, заявиха протестиращите. На въпрос дали ще успеят, те бяха категорични, че ще го сторят.

Скандал заради строежа на нов кампус в Студентски град

Жителите подчертаха, че се намират на територията на своя блок и не извършват нищо незаконно. Според тях органите на реда би трябвало да защитават гражданите, а не „частни интереси“.

Инвеститори на проекта са три софийски университета. Те уверяват, че строителството е напълно законно и че ще бъде осигурен алтернативен достъп до сградата. По думите им проектът предвижда изграждане на кампус и баскетболно игрище.

Жива верига се изправи срещу строеж в „Младост”

Жителите обаче оспорват това твърдение. Според тях посоченият „алтернативен път“ представлява черен, неасфалтиран участък с дълбоки дупки, който при по-силен дъжд се наводнява заради близко дере. Те твърдят още, че този път не фигурира в уличната регулация.

„Нямаме реален достъп по улична регулация. Предвидените отсечки не са изградени още от 2010 г. Това, което ни предлагат, не е решение“, заявиха протестиращите.

Протест в София заради строеж до детска градина

Хората са категорични, че не могат да приемат вариант, при който ще бъдат „заградени“ без реален достъп за спешни служби. Те посочват, че в района има проблеми с извозването на отпадъци и състоянието на терена зад блока, което допълнително затруднява преминаването.

„Здравето и животът ни са по-важни от всякакъв устройствен план“, заяви един от живеещите, като се позова на Конституцията.

Протестиращите заявиха, че все още очакват официална позиция и действия от Столичната община и районния кмет. Те отправиха покана към ректора на Софийския университет да се срещне с тях и да обясни проекта пред засегнатите преподаватели и жители.

Междувременно строителната техника и полицията се очакват на място. Жителите са категорични, че ще останат и ще защитават правата си по мирен начин.

 

Източник: NOVA    
Протест Студентски град Строителство Достъп до сгради Жива верига Жители на блок София Спешни служби Кампус Университети
