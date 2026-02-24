България

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Валентин Колев от Българската браншова камара на енергетиците посочва, че високите сметки се дължат на студените дни и повишено потребление, а не на бъг в системата

24 февруари 2026, 09:24
Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители
МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни
Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков
Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април
Софтуерен „глич" в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?
Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

В ъзможно е, но е много малко вероятно бъг в системата да е причина за високите сметки за ток тази зима. Това обясни в ефира на NOVA Валентин Колев, председател на УС на Българската браншова камара на енергетиците.

Той обясни как функционира системата и допълни, че КЕВР трябва да поиска информация от разпределителните дружества дали имат драстични изменения в технологичните разходи.

„Потреблението през януари тази зима беше 8100 мегавата. Сравнение с миналата зима е много по-голямо”, каза Колев. По-голямо е било само пред зимата на 1988-1989 г. Добавя, че е изненадан от данните на метеоролозите, че зимата не е толкова студена. „Тази зима е значително по-неблагоприятна от миналата. Слънцегреенето е подчертано по-малко. Когато има слънцегреене, особено ако изложението на жилището ви е на юг, то се нагрява и температурата се вдига”, обясни експертът.

Той смята, че отклонения в сметките може и да има някъде, но те не са толкова много.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

  • Как харчат климатиците?

Колев обясни, че един инверторен климатик с мощност 24 000 BTU, при 0 градуса консумацията му е 800 вата, а при минус 4-минус 5 градуса става 1600. При минус 10 градуса, ще отиде на максимума.

Валентин Колев обясни още, че през януари е имало между 7 и 10 дни с постоянни отрицателни температури, докато през декември са били 2 дни.

Източник: NOVA    
високи сметки за ток консумация на ток Валентин Колев енергетика климатици отрицателни температури зимно потребление КЕВР разпределителни дружества слънцегреене
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители
Преди 15 часа

Преди 15 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Преди 12 часа

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри
Преди 12 часа

Преди 12 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Преди 13 часа

Преди 13 часа
Последни новини

<p>Дечев: &quot;Системата усеща края си&quot; - прокуратурата ме проверява за &quot;Петрохан&quot;</p>

Емил Дечев: "Системата усеща края си" - прокуратурата ме проверява за "Петрохан"

България Преди 4 минути

"Бях информиран от ръководството на ГДБОП, че е разпоредила предварителна проверка срещу мен"

Робърт Карадайн

Почина обичаният актьор Робърт Карадайн

Свят Преди 5 минути

Лорд Питър Манделсън

Освободиха лорд Манделсън под гаранция

Свят Преди 24 минути

Бившият посланик на Великобритания в САЩ беше арестуван на адрес в Камдън, северен Лондон, в понеделник и отведен в полицейско управление за разпит

Мистериозна находка: Откриха човешки останки на над 100 г. при строеж на лаборатория

Мистериозна находка: Откриха човешки останки на над 100 г. при строеж на лаборатория

Свят Преди 31 минути

Строежът е спрян незабавно, докато експерти оценяват находките, датиращи отпреди повече от век

Първият вирус за Android с AI се адаптира към мишените си

Първият вирус за Android с AI се адаптира към мишените си

Технологии Преди 42 минути

Експерти по киберсигурност откриха първия вирус за мобилната платформа Android, който използва генеративен изкуствен интелект в реално време. Той разчита на технологията, за да опознава и да се адаптира към атакуваните устройства в реално време

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок

Свят Преди 52 минути

Мирната акция включва живущи и преподаватели, които се опасяват за безопасността на блока и достъпа до него

"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

Свят Преди 1 час

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

Свят Преди 1 час

Над 8000 полета бяха отменени, пътища затворени и учебни занятия спрени поради обилни снеговалежи, съобщават американските власти

<p>Опит за преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Вучич и семейството му</p>

Опит за държавен преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Александър Вучич и семейството му

Свят Преди 1 час

Полицията в Кралево арестува двама мъже по подозрение, че са планирали насилствено сваляне на президента и атакуване на служители на МВР

<p>Мирът ще бъде възстановен&nbsp;- Урсула фон дер Лайен отново в Киев</p>

Урсула фон дер Лайен в Киев за четвъртата годишнина от руската офанзива

Свят Преди 2 часа

Председателката на Европейската комисия засилва финансовата, военната и политическата подкрепа за Украйна, като се среща с президента Володимир Зеленски

Земетресение разтърси Тайван

Земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 2 часа

Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе

<p>Сестрата на Ким Чен-ун получи огромна власт в Северна Корея</p>

Сестрата на Ким Чен-ун е повишена в ръководен пост на управляващата партия в КНДР

Свят Преди 2 часа

По време на партийния конгрес Ким Чен-ун е преизбран за генерален секретар, а сестра му засилва влиянието си в управлението на страната

<p>Среща на върха&nbsp;в Женева за ядреното разоръжаване&nbsp;</p>

САЩ водят преговори с Русия и Китай за нов международен договор за ядрените оръжия

Свят Преди 2 часа

Преговорите в Женева целят да разширят контрола над ядрените арсенали след изтичането на договора „Нов СТАРТ“

<p>Военен хеликоптер катастрофира&nbsp;в Перу - няма оцелели на борда</p>

15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

Свят Преди 2 часа

Трагичният инцидент включва четирима членове на екипажа и 11 пътници, сред които седем непълнолетни

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Артистът спечели сърцата на всички с образа на Едит Пиаф

<p>МО обяви колко пакета помощ за Украйна са изпратени от началото на войната</p>

България е предоставила 13 пакета военна и хуманитарна помощ за Украйна

България Преди 3 часа

Министерството на отбраната разкри броя на пакетите от началото на войната, като съдържанието остава класифицирано

Всичко от днес

