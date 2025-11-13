„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Д женифър Анистън похвали Джим Къртис малко след като официално обяви връзката им в Instagram, пише Page Six.

Когато 56-годишната актриса беше попитана за своя хипнотизатор в ново интервю за Elle, тя отговори: „Хипнозата е едно от многото неща, с които се занимава.“

Тя продължи, като нарече Къртис „доста необикновен“ и отбеляза, че той „помага на много, много хора“. Според Анистън авторът е едновременно „много специален“ и „много нормален“. Но преди всичко той е „много мил“.

Тя обясни, че Къртис „иска да помага на хората да се излекуват“ и „да преодолеят травмите и стагнацията си и да достигнат яснота“, което според нея е „красиво нещо, на което да посветиш живота си“.

Jennifer Aniston praises ‘extraordinary’ boyfriend Jim Curtis after going Instagram-official https://t.co/vLoTjYasd0 pic.twitter.com/NLIwT56vuh — Page Six (@PageSix) November 12, 2025

Анистън официално обяви романтичната си връзка с Къртис по-рано този месец в чест на 50-ия му рожден ден.

„Честит рожден ден, любов моя. Скъп ми ❤️“, написа тя под черно-бяла снимка, на която го прегръща отзад.

Къртис отвърна на онлайн любовта със своя публикация, в която показа моменти от рождения си ден. „Ако това е сън, не искам да се събуждам ❤️“, написа той под публикацията.

През септември Анистън негласно обяви връзката си с снимка на Къртис, който гледа към плажа, осветен от залеза, с гръб към камерата. Снимката беше част от карусел с други летни снимки.

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли, когато бяха снимани на испанския остров Майорка с приятеля на носителката на „Еми“ Джейсън Бейтман и съпругата му.

Следващия месец двойката беше забелязана на двойна среща в Лос Анджелис с нейната колежка от „Приятели“ Кортни Кокс и нейния приятел.

След това, през септември, влюбените бяха забелязани да излизат в Ню Йорк.

Анистън е била омъжена за актьорите Брад Пит и Джъстин Теру, а Къртис е бил женен за жена на име Рейчъл Наполитано. Бившите съпрузи имат син на име Ейдън.