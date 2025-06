Дженифър Анистън разкри трудностите за баланса между работатa и личния си живот

Д женифър Анистън е истинска, когато става въпрос за баланса между професионалния и личния ѝ живот, пише People.

56-годишната актриса разказва, че често й е трудно да отделя време за себе си на фона на забързаната си и натоварена кариера.

„Аз съм малко работохолик, затова се принуждавам да се опитвам да отделям време за пътуване, а не за работа“, признава Анистън.

„Знам, че е толкова критично, но не съм добра в това“, продължава носителката на награди „Еми“, „Златен глобус“ и SAG, която стартира нова кампания със Smartwater.

„Нашата работа е с намаляваща възвръщаемост в края на краищата, ако просто работиш толкова много, че нямаш никакви прекрасни житейски преживявания“, добавя Анистън.

Според Анистън е изключително важно да се съсредоточи върху постигането на по-добър баланс между работата и личния живот.

„Опитвам се да се успокоя, защото това бяха наистина интензивни няколко години работа“, казва тя, имайки предвид натоварения си начин на живот като търсена актриса в Холивуд.

Анистън, която в момента участва в сутрешното шоу на Apple TV+, чийто четвърти сезон е планиран за по-късно тази година, казва, че в момента има план за действие как да отдели работата от останалата част от живота си.

„Отчаяно се опитвам да се науча как да създавам тези автоматични отговори, когато идват имейли и съобщения, в които е като: “Отсъствам завинаги. Но ми се обадете през декември, ще се върна", казва тя със смях.

