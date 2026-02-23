Любопитно

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Робърт Арамайо извървя пътя от престижното нюйоркско училище „Джулиард“ до ключови роли в „Игра на тронове“ и „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“. Днес той вече е двоен носител на наградата БАФТ

23 февруари 2026, 18:37
Н е се случва често актьор от Хъл (голям пристанищен град в Североизточна Англия) да засенчи холивудски ветерани, но Арамайо направи точно това. Противно на очакванията, той спечели приза за Най-добър актьор на 79-ите годишни награди на Британската академия, побеждавайки имена като Леонардо ди Каприо, Тимъти Шаламе и Майкъл Б. Джордан. Освен това той бе отличен и с наградата на публиката за „Изгряваща звезда“ (EE Rising Star), пише Sky News.

Пътят към върха: От училищната сцена до „Джулиард“

Арамайо е роден в Кингстън ъпон Хъл / Kingston upon Hull и започва да играе още като дете. Първата му роля е на Бъгси Малоун в училищна постановка, а на 10-годишна възраст се присъединява към младежкия театър „Хъл Трък“. Там той играе в десетки постановки, включително първата си роля на злодей – прасето Скуилър във „Фермата на животните“.

На 18 години Арамайо е приет в легендарното училище за сценични изкуства „Джулиард“ в Ню Йорк – институцията, вдъхновила мюзикъла „Слава“ и дала на света таланти като Робин Уилямс, Виола Дейвис и Адам Драйвър. Робърт е единственият британец в своя випуск.

Професионалният му дебют в киното е в трилъра „Нощни животни“ (2016). Следват роли в редица продукции, но най-голяма популярност му носят телевизионните участия:

  • „Игра на тронове“ – в ролята на младия Нед Старк;
  • „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“ – в ролята на Елронд;
  • „Зад нейните очи“ – психологически трилър на Netflix.

Големият пробив с „Кълна се“ (I Swear)

Истинският триумф за 33-годишния актьор идва с главната роля във филма на Кърк Джоунс от 2025 г. „Кълна се“. В тази независима британска продукция Арамайо пресъздава образа на Джон Дейвидсън – човек, живеещ със синдрома на Турет.

Режисьорът споделя, че Арамайо дори не се е явявал на класическо прослушване, за да избегне механичното имитиране. Вместо това той изгражда автентичен образ, включително специфичен акцент от Шотландските граници. Изпълнението му предизвика широк обществен отзвук относно невроразнообразието и предизвикателствата пред хората с Турет.

Емоционалната вечер на наградите

Приемайки наградата за „Изгряваща звезда“, Арамайо сподели: „Не мога да повярвам, наистина съм поразен.“ Той посвети думите си на Джон Дейвидсън, подчертавайки необходимостта от повече разбиране и подкрепа за хората с неговото състояние.

При втората си победа – за Най-добър актьор – той отдаде специална почит на своя колега Итън Хоук. Арамайо си припомни как Хоук е изнесъл лекция в „Джулиард“ за дълголетието в професията, която е оставила отпечатък върху него. Камерите уловиха развълнувания Хоук, който в отговор сякаш прошепна: „Това е по-добре от победа“.

В залата присъстваха и най-близките на актьора – неговият баща Майкъл, майка му Лиса и сестра му Лора.

След огромния успех на БАФТА, очакванията са „Кълна се“ да бъде сред основните претенденти за наградите „Оскар“ през следващата година.

