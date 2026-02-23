Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Арестът на принц Андрю – първият в кралското семейство от 400 години

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Н е се случва често актьор от Хъл (голям пристанищен град в Североизточна Англия) да засенчи холивудски ветерани, но Арамайо направи точно това. Противно на очакванията, той спечели приза за Най-добър актьор на 79-ите годишни награди на Британската академия, побеждавайки имена като Леонардо ди Каприо, Тимъти Шаламе и Майкъл Б. Джордан. Освен това той бе отличен и с наградата на публиката за „Изгряваща звезда“ (EE Rising Star), пише Sky News.

BAFTA winner Robert Aramayo defends ‘offensive’ Tourette’s activist who yelled racial slur at Michael B. Jordan as BBC speaks out https://t.co/5S5aIHEJ4a pic.twitter.com/bOa1DpAMEU — Page Six (@PageSix) February 23, 2026

Пътят към върха: От училищната сцена до „Джулиард“

Арамайо е роден в Кингстън ъпон Хъл / Kingston upon Hull и започва да играе още като дете. Първата му роля е на Бъгси Малоун в училищна постановка, а на 10-годишна възраст се присъединява към младежкия театър „Хъл Трък“. Там той играе в десетки постановки, включително първата си роля на злодей – прасето Скуилър във „Фермата на животните“.

БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

На 18 години Арамайо е приет в легендарното училище за сценични изкуства „Джулиард“ в Ню Йорк – институцията, вдъхновила мюзикъла „Слава“ и дала на света таланти като Робин Уилямс, Виола Дейвис и Адам Драйвър. Робърт е единственият британец в своя випуск.

Embed from Getty Images

Професионалният му дебют в киното е в трилъра „Нощни животни“ (2016). Следват роли в редица продукции, но най-голяма популярност му носят телевизионните участия:

„Игра на тронове“ – в ролята на младия Нед Старк;

„Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“ – в ролята на Елронд;

„Зад нейните очи“ – психологически трилър на Netflix.

Големият пробив с „Кълна се“ (I Swear)

Истинският триумф за 33-годишния актьор идва с главната роля във филма на Кърк Джоунс от 2025 г. „Кълна се“. В тази независима британска продукция Арамайо пресъздава образа на Джон Дейвидсън – човек, живеещ със синдрома на Турет.

Режисьорът споделя, че Арамайо дори не се е явявал на класическо прослушване, за да избегне механичното имитиране. Вместо това той изгражда автентичен образ, включително специфичен акцент от Шотландските граници. Изпълнението му предизвика широк обществен отзвук относно невроразнообразието и предизвикателствата пред хората с Турет.

Embed from Getty Images

Емоционалната вечер на наградите

Приемайки наградата за „Изгряваща звезда“, Арамайо сподели: „Не мога да повярвам, наистина съм поразен.“ Той посвети думите си на Джон Дейвидсън, подчертавайки необходимостта от повече разбиране и подкрепа за хората с неговото състояние.

При втората си победа – за Най-добър актьор – той отдаде специална почит на своя колега Итън Хоук. Арамайо си припомни как Хоук е изнесъл лекция в „Джулиард“ за дълголетието в професията, която е оставила отпечатък върху него. Камерите уловиха развълнувания Хоук, който в отговор сякаш прошепна: „Това е по-добре от победа“.

В залата присъстваха и най-близките на актьора – неговият баща Майкъл, майка му Лиса и сестра му Лора.

След огромния успех на БАФТА, очакванията са „Кълна се“ да бъде сред основните претенденти за наградите „Оскар“ през следващата година.