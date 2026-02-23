БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

З вездата от I Swear Робърт Арамайо победи конкуренцията от холивудски звездни имена като Леонардо Ди Каприо и Тимъти Шаламе, за да спечели наградата за най-добър актьор на тазгодишните награди Бафта.

Актьорът, който пресъздаде живота на Джон Дейвидсън, активист за синдрома на Турет, се просълзи, докато получаваше наградата си, казвайки на публиката: „Честно казано, не мога да повярвам на това“. По-рано вечерта той също спечели наградата Бафта за изгряваща звезда, присъждана на млади актьори с обещаваща кариера. Това отбелязва първия път, когато актьор или актриса печели и двете категории в една и съща година.

Джеси Бъкли беше фаворит за наградата за най-добра актриса и я спечели, приемайки отличието за превъплъщението си в скърбящата съпруга на Шекспир Агнес в Hamnet. Тя каза: „Това е лудост. Това наистина принадлежи на жените от миналото, настоящето и бъдещето, които ме научиха и продължават да ме учат как да го правя по различен начин“. Това е първият път, когато ирландска актриса печели наградата.

Принцът на Уелс, присъстващ в качеството си на президент на Бафта, каза на главния изпълнителен директор на Southbank Centre Илейн Бедел, че все още не е гледал емоционално наситения филм. „Трябва да съм в доста спокойно състояние и в момента не съм. Ще го запазя за по-късно“ каза той.

Принцесата на Уелс каза на председателя на филмовия комитет на Бафта Емили Стилман, че е гледала драмата за смъртта на сина на Шекспир в събота. „Мисля, че всъщност беше много лоша идея... аз останах с много подпухнали очи“, каза тя.

Това беше първата съвместна публична поява на двойката, откакто чичото на принц Уилям, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, беше арестуван по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност миналата седмица.

Мрачно-комичният трилър на Пол Томас Андерсън One Battle After Another, с участието на Леонардо Ди Каприо, беше най-големият победител на вечерта, като спечели шест награди от общо 14 номинации. Той спечели наградата за най-добър филм, най-добър режисьор за Андерсън и най-добър поддържащ актьор за Шон Пен, който изигра реакционния злодей полковник Стивън Локджоу във филма, но не присъстваше.

Филмът показва как един баща (Ди Каприо) се свързва отново със своята бивша група революционери след отвличането на дъщеря му (Чейс Инфинити). Той също така спечели наградите за най-добър монтаж, най-добра операторска работа и най-добър адаптиран сценарий.

Андерсън каза на публиката: „Всеки, който казва, че филмите вече не са добри, може да върви по дяволите. Нека продължим да правим филми без страх“. Ветеранът режисьор никога преди не е печелил тази категория. Единствената му друга награда Бафта дойде за най-добър оригинален сценарий за филма за съзряването Licorice Pizza през 2022 г.

След като вече набра инерция с победи на наградите „Златен глобус“ за най-добър филм (мюзикъл или комедия), Critics Choice (най-добър филм) и най-добър режисьор за Андерсън на наградите на Гилдията на режисьорите, изглежда като филмът, който трябва да триумфира на наградите „Оскар“ на 15 март.

I Swear спечели общо три награди, като директорът по кастинга Лорън Евънс добави още една към резултата му, печелейки наградата за най-добър кастинг, описвайки изпълнението на Арамайо като „звездно“.

Дейвидсън, който участва в документалния филм на BBC от 1989 г., озаглавен John's Not Mad, за това как живее със синдрома на Турет, присъстваше на наградите.

По време на церемонията се чуха силни изрази. Водещият Алън Къминг каза на публиката: „Може да сте чули силен и обиден език тази вечер. Ако сте гледали филма I Swear, ще знаете, че този филм е за преживяванията на човек със синдрома на Турет. Синдромът на Турет е увреждане и тиковете, които чухте тази вечер, са неволни, което означава, че човекът със синдром на Турет няма контрол върху своя език. Извиняваме се, ако сте се почувствали обидени“.

Говорител на BBC каза: „Някои зрители може да са чули силен и обиден език по време на наградите Бафта за филм 2026. Това произтича от неволни вербални тикове, свързани със синдрома на Турет, и не е било умишлено. Извиняваме се за всяко причинено неудобство от чутия език“.

В речта си при получаването на наградата Арамайо описа Дейвидсън като „най-невероятния човек, когото съм срещал“. Той добави, сочейки към Ди Каприо: „Не мога да повярвам, че гледам хора като теб и съм в същата категория като теб, камо ли че стоя тук“.

Хитовият вампирски хорър Sinners също спечели три награди, включително наградата за най-добра поддържаща актриса за Уунми Мосаку, което отбеляза първия британски победител в тази категория от четири години насам. Родената в Манчестър актриса играе Ани във филма на Райън Куглър, роля, която ѝ донесе и номинация за „Оскар“. Това може да предвещава добри шансове за нея на наградите на Академията следващия месец.

Тя каза, че е „открила част от себе си в Ани, част от моите надежди, моята родова сила и връзка, части, които мислех, че съм загубила или се опитвах да притъпя като имигрант, опитващ се да се впише“. Номиниран общо в 13 категории, филмът също спечели наградата за най-добър оригинален сценарий за Куглър, както и за най-добра оригинална музика.

Норвежката семейна драма Sentimental Value победи сериозна конкуренция в категорията за най-добър филм не на английски език, включително бразилския трилър The Secret Agent.

Въпреки че основните категории често са доминирани от Холивуд, наградите Бафта имат допълнителни категории, които специално признават британски талант, включително изключителен британски филм, която беше присъдена на Hamnet.

Версията на Гийермо дел Торо на класическата история Frankenstein, с участието на Джейкъб Елорди, обра наградите в дизайнерските категории, като първо спечели наградата за най-добър сценографски дизайн. Амбициозният готически филм на Netflix включваше кораб на арктически изследовател, замръзнал в леда, и лабораторията на Франкенщайн на върха на викторианска водна кула.

Той също така спечели наградите за най-добър грим и прически и най-добър дизайн на костюми. Впечатляващите му протези вдъхнаха живот на визията на Франкенщайн чрез Елорди, който трябваше да прекарва до 10 часа на ден в гримьорския стол.

Други победители в техническите категории бяха F1, филмът за Формула 1 с участието на Брад Пит, който беше номиниран за три награди, спечелвайки една за най-добър звук.

Наградата за най-добри визуални ефекти отиде при блокбъстъра на Джеймс Камерън Avatar: Fire and Ash, повтаряйки победата му в същата категория за оригиналния филм от хитовия франчайз през 2010 г.

Наградата за най-добър документален филм отиде при BBC Storyville за Mr Nobody Against Putin, разследване на случващото се в съвременните руски училища, заснето тайно. Режисьорът Дейвид Боренстийн благодари на своя сърежисьор Паша Таланкин за неговата смелост в „жертването на целия си живот“, за да изнесе кадри от Русия.

Сред другите носители на награди беше индийският филм Boong, който спечели наградата за най-добър детски и семеен филм, връчена от любимата на всички мечка Падингтън.

Наградата за най-добър анимационен филм отиде при хитовото продължение Zootropolis 2, което наскоро стана най-касовият анимационен филм на Холивуд за всички времена, след като събра 1,7 млрд. долара (1,3 млрд. паунда) в световния боксофис.

Това беше разочароваща вечер за Marty Supreme, филма за тенис на маса с участието на Тимъти Шаламе. Той имаше 11 номинации, но си тръгна без нито една награда – постижение, което на наградите Бафта е било споделяно единствено от филма Women in Love на Кен Ръсел от 1969 г. и Finding Neverland от 2004 г.

Сред изпълненията вечерта бяха триото K-Pop Demon Hunters, които изпълниха Golden, докато Джеси Уеър изпя вълнуваща версия на The Way We Were на Барбра Стрейзънд, съпътстваща сегмента In Memoriam. Той отдаде почит на тези, които загубихме от творческите изкуства тази година, включително Катрин О’Хара, Роб Райнър, Джийн Хакман, Бриджит Бардо и Робърт Редфорд.