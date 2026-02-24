Почина обичаният актьор Робърт Карадайн

Р обърт Карадайн, член на прочутата актьорска фамилия, известен с ролите си във филмите Revenge of the Nerds и Lizzie McGuire, е починал на 71-годишна възраст, съобщава британското издание The Guardian.

Карадайн е отнел живота си след години, в които е живял с биполярно разстройство, съобщи семейството му в изявление, за което те казват, че се надяват да повиши осведомеността.

„С дълбока тъга трябва да споделим, че нашият обичан баща, дядо, чичо и брат Робърт Карадайн почина“, се казва в изявление на семейство Карадайн до Deadline в понеделник.

„В свят, който може да изглежда толкова мрачен, Боби винаги беше лъч светлина за всички около него. Съкрушени сме от загубата на тази красива душа и искаме да отбележим доблестната борба на Боби в почти двадесетгодишната му битка с биполярното разстройство.

Надяваме се неговият път да хвърли светлина и да насърчи преодоляването на стигмата, свързана с психичните заболявания. В този момент молим за лично пространство, за да скърбим за тази непоносима загуба. Благодарим за разбирането и състраданието ви“, пише още семейството на актьора.

Неговият по-голям брат Кийт Карадайн, също актьор, каза пред Deadline, че семейството иска светът да знае за психичното заболяване на брат му. „Искаме хората да го знаят и в това няма срам“, каза той пред Deadline. „Искам да го почета за борбата му с това и да отпразнувам красивата му душа. Той беше изключително надарен и ще ни липсва всеки ден. Ще намираме утеха в това колко забавен можеше да бъде, колко мъдър и напълно приемащ и толерантен беше. Това беше моят малък брат“.

През 2009 г. по-големият му полубрат Дейвид Карадайн почина на 72-годишна възраст от задушаване в хотелска стая в Тайланд. По-късно Карадайн каза, че психичното му заболяване е било отключено от смъртта на брат му и в крайна сметка му е била поставена диагноза биполярно разстройство.

Роден през 1954 г., Карадайн е най-малкият син на актьора Джон Карадайн. Той има двама по-големи полубратя, Дейвид и Брус, от първия брак на баща си, както и двама по-големи братя, Кийт и Кристофър; всички, с изключение на Кристофър, поемат по актьорски път в някаква степен.

Робърт Карадайн прави филмовия си дебют заедно с Джон Уейн в The Cowboys през 1972 г., последван скоро след това от роля в носителя на „Оскар“ Coming Home и малка роля във филма на Мартин Скорсезе от 1973 г. Mean Streets, в който той прострелва брат си Дейвид.

През 1980 г. той участва в The Long Riders заедно с Дейвид и Кийт в ролята на братята Йънгър – реално съществувало престъпно семейство; същевременно Ранди и Денис Куейд изиграват братята Милър, Стейси и Джеймс Кийч са Франк и Джеси Джеймс, а Кристофър и Никълъс Гест се появяват като братята Форд.

Най-големият хит на Карадайн е комедията от 1984 г. Revenge of the Nerds, в която той играе главния герой Луис Сколник. Карадайн прекарва време под прикритие в Университета на Аризона, убеждавайки реални студенти, че наистина е зубър. Той се завръща за три продължения през 1987, 1992 и 1994 г.

По-късно в живота си Карадайн става добре познат на новото поколение като Сам, бащата на Лизи в Lizzie McGuire, като се появява заедно с Хилари Дъф в 65 епизода на обичаното детско шоу между 2001 и 2004 г.

Карадайн има дъщеря, актрисата Евър Карадайн, от Сюзън Снайдър. По-късно се жени за Едит Мани и двамата имат две деца – Марика и Иън – преди да се разведат през 2015 г. след 25 години брак. По време на бракоразводното производство през 2017 г. Мани твърди, че Карадайн е направил опит да убие и двамата при автомобилна катастрофа в Колорадо през 2015 г., като Карадайн признава, че по това време е бил в „психотично състояние“.