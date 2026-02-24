България

Емил Дечев: "Системата усеща края си" - прокуратурата ме проверява за "Петрохан"

"Бях информиран от ръководството на ГДБОП, че е разпоредила предварителна проверка срещу мен"

24 февруари 2026, 10:54
Емил Дечев: "Системата усеща края си" - прокуратурата ме проверява за "Петрохан"
Източник: БГНЕС

Н аблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си, заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен.

След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма "Туйн Пийкс". Започна да ни въвежда в една предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан, което спомогна за филмирането на много хора. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма.

В прокуратурата се появи сценарий от баш сценаристите, от бившето шоу на Слави Трифонов, под формата на сигнал. Вместо да търси обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица, за всички неразкрити и неразследвани престъпления в държавата, прокуратурата тръгва в паническа атака срещу мен, като вътрешен министър".

Готов съм да окажа пълно съдействие на колегите от ГДБОП, увери той в предаването "Преди всички".

"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"

Вчера стана ясно, че правителството предлага на президента Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Вътрешният министър Емил Дечев пък призова журналистите да помогнат за издирването на неговия заместник Явор Серафимов. Междувременно се срещна с полицаи, които работят по делата "Петрохан" и "Околчица" и опроверга информацията, че е оказвал натиск върху тях във връзка с разследването.

"Зам.-главният секретар на МВР изчезна вчера. Той не ме информира официално, нито някой друг служител в министерството ми предаде информацията, че е в болница".

Натиск не е оказван на никого, подчерта министърът по повод срещата си с разследващ полицай. 

Виктор Иванов: Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС

"Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по "Петрохан". Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили.

Има хора, които искат да направят от този случай нещо грандиозно. Аз, като ръководител, имам право да се запознавам с всичко, което се случва в МВР, по всяко време. При нас почивни дни няма. Моята задача е максимално бързо да навляза, за да мога да окажа пълно съдействие на колегите".

Имам съмнение, че навсякъде може да изтече информация, когато искам да разбера нещо важно, отбеляза Дечев.

"Това издава един предварителен сценарий, че аз задължително трябва да бъда показан като човек, който не иска да се разкрие истината по случая "Петрохан" и който оказва натиск на разследващите.

В петък вечерта, когато се видях със зам.-главния секретар господин Явор Серафимов, за да му обясня, че ще трябва да се разделим, аз му казах няколко причини и всичко се отнасяше до това защо трябва да се разделим. Не е имало по никакъв начин изказано недоверие към разследващия екип, не съм казал, че той трябва да се уволни или че те трябва да се преместят в друг сектор или отдел. Не съм казал, че трябва да спрат да разследват този случай и да бъдат назначени други разследващи полицаи. Но веднага след тази среща изтече информация, че аз съм искал да ги уволнявам".

Фенобарбиталът в кръвта на Ивайло Калушев - какво представлява и какви са ефектите му

Емил Дечев обясни, че е провел разговор и с главния секретар.

"Почти изцяло разговорът беше за мотивите, които са в предложението ми да се издаде указ за освобождаването му. Това, което му казах, беше свързано с лошо отработения начин, по който полицията работеше при охраната на митинга на 26 ноември, когато тя не успя да изолира успешно провокаторите. Това застраши живота и здравето както на мирно протестиращите граждани, така и на самите полицаи, доведе до палежи.

Ние не видяхме по случая "Петрохан" нито главният секретар, нито зам.- главният да обяснят какво върши полицията и поне в най-общи линии какво се е случило.

Аз все още не съм запознат напълно с това, което се е случило. Имам чувството, че се прави всичко възможно да не науча какво се е случило и как се е работило".

От днес политическият кабинет се попълва с трима нови зам.- министри на вътрешните работи – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, съобщи Емил Дечев пред  БНР.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ дължността зам.- главен секретар, разясни още министърът.

"Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Никога не съм бил партиен член, отбеляза още Дечев.

КС констатира много нарушения в работата на изборните секции, припомни той.

"По отношение на директорите на областните дирекции ще направим всичко възможно там да работят хора, които не биха допуснали второ решение за касиране на предстоящите избори поради изборни манипулации, купуване на гласове и контролиран вот. Ще ползваме информацията за рисковите секции. Там, където е имало проблеми, вероятно ще се стигне до смяна".

Източник: БНР    
Емил Дечев МВР Прокуратура Случай Петрохан Разследване Натиск Служебен министър Смени в МВР Политическа система Изборни манипулации
