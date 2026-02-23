"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

„Едва не загубих крака си при падането.“ Това призна ски легендата Линдзи Вон, която разказа за тежките последици от инцидента си на Зимните олимпийски игри и благодари на лекаря, спасил я от ампутация, пише ВВС.

41-годишната американска звезда в алпийските ски е претърпяла множество операции, след като счупи крака и глезена си по време на спускането при жените в Кортина д’Ампецо на 8 февруари.

Във видеоклип, публикуван в Instagram в понеделник, Вон отдаде почит на своя хирург, който по думите ѝ е спасил крака ѝ, и определи травмата като „най-екстремната, болезнена и предизвикателна“ в цялата си кариера.

Спортистката разказа, че кракът ѝ е бил „на парчета“ и че е развила компартмент синдром – състояние, при което повишеното налягане в мускулното отделение ограничава кръвообращението. По думите ѝ хирургът е извършил фасциотомия – спешна операция за освобождаване на напрежението и възстановяване на кръвотока.

„Д-р Том Хакет спаси крака ми – той го спаси от ампутация“, каза тя.

„Той разряза двете страни на крака ми, така че беше отворен и го остави да диша, така да се каже. Той ме спаси.“

Вон, която се завърна в Съединените щати миналата седмица след четири операции в Италия, съобщи, че вече е изписана от болницата и е преместена в хотел, което определи като „огромна стъпка“ напред в възстановяването си.

Lindsey Vonn reveals how close she was to getting her leg amputated after frightening Olympics crash https://t.co/CbXhNmEHr8 pic.twitter.com/3Z7fNmCCGz — New York Post (@nypost) February 23, 2026

Тя добави, че ще остане в инвалидна количка „за известно време“, тъй като освен счупения крак е получила и фрактура на глезена. Вон стартира на Олимпийските игри в Кортина само девет дни след като скъса връзки на лявото си коляно, след удар във врата едва 13 секунди след началото на спускането си.

Скиорката беше евакуирана с хеликоптер от пистата и диагностицирана със сложна фрактура на тибията на левия крак.

След завръщането си в САЩ Вон обясни, че в сряда е претърпяла шестчасова реконструктивна операция. Наложило се е и кръвопреливане, тъй като е имала „нисък хемоглобин поради цялата загуба на кръв и операции“.

Тя добави: „Ще бъде дълъг път, в момента съм в инвалидна количка, почти неподвижна. Надявам се да мога да ходя на патерици, но ще видим, ще бъда на тях поне два месеца.“

Вон призна, че може да отнеме до година, докато костите ѝ заздравеят напълно.