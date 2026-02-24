Отвъд медалите: 10 човешки съдби, които белязаха Олимпиадата в Милано

О лимпийските игри са времето, в което се раждат герои. Мнозина от тях са вдъхновение за спортистите, други пък жертват нещо от себе си, за да успеят. В Милано се написа красива история на спорта. Победи, рекорди, сензации и много борба. Дори и когато не завършва с хепиенд. Избрахме 10 от героите на тези игри. Мястото обаче не е достатъчно, за да обхванем всички, защото списъкът може да е безкраен.

1. Йоханес Клаебо – 6 златни медала

Източник: Gulliver/GettyImages

29-годишният норвежец постигна нещо невъобразимо в историята на олимпийските игри – спечели шест от шест възможни златни медала. Триумфира в индивидуалните състезания на 20 км скиатлон, 1,6 км спринт, 10 км свободен стил и 50 км класически стил, както и в щафетата 4х7,5 км и в отборния спринт.

Общо това е 11-ият златен медал от олимпиада за Клаебо, с което той продължава да надгражда абсолютния рекорд. Преди настоящите игри на върха във вечната класация за най-много олимпийски титли стояха други трима норвежци – ски бегачите Марит Бьорген, Бьорн Дели и биатлонистът Оле Ейнар Бьорндален с по 8.

Как Клаебо постигна това? С умопомрачителен режим. Достатъчно е да кажем, че преди голямо състезание забранява на гаджето си да го целува и прегръща. „За да не се разболея“, казва Клаебо.

2. Жулия Симон – заплашена от затвор

Източник: Gulliver/GettyImages

Звездата на френския и световния женски биатлон спечели две титли в Милано. Това не бе неочаквано, предвид огромната ѝ класа. Невероятното бе, че го постигна само няколко месеца след като бе хваната и осъдена за измама с кредитна карта.

През октомври 29-годишната състезателка получи тримесечна условна присъда и глоба от 15 000 евро за измама с кредитна карта и кражба, което постави под въпрос участието ѝ в Олимпиадата. Жертви на измамата бяха съотборничката ѝ Бреза-Буше и физиотерапевтът на френския отбор. Симон призна вината си и така се спаси от затвор.

3. Алиса Лю – голямото завръщане

Източник: Gulliver/GettyImages

Светът на фигурното пързаляне отново е в краката на Алиса Лю – американката, която е главно действащо лице в едно от най-изненадващите завръщания в историята на този спорт.

След като става шампионка на САЩ на 13 и олимпийска шампионка на 16, тя намрази леда след Игрите в Пекин. Отказа се за цяла година. Завръщането ѝ обаче е гръмко – световна шампионка миналата година и вече олимпийска шампионка в Милано-Кортина.

4. Титлата на САЩ в хокея – 46 години след „Чудото на леда“

Титлата на САЩ в хокея на лед е повече от историческа – 46 години след „Чудото на леда“.

През 1980 година студентите от тима на САЩ победиха най-силния тим в историята на хокея – СССР – в полуфинала на игрите в Лейк Плесид. Сега американците подчиниха друг свой вечен съперник в този спорт – Канада – и с право могат да се наричат „кралете на хокея“.

5. Ариана Фонтана – 14 медала от олимпиади!

Източник: Gulliver/Getty Images

Италианката Ариана Фонтана се превърна в кънкьорката (на къса и дълга писта) с най-много олимпийски отличия в историята на зимните игри – 14.

Още със златото на смесената щафета стана първата жена, спечелила медали на шест поредни олимпийски игри. Сега Фонтана вече има общо 14 класирания в Топ 3. В колекцията ѝ са 3 златни, 6 сребърни и 5 бронзови отличия.

С тях тя изпревари легендарната нидерландска състезателка по кънки бягане Ирен Вюст, завършила славната си кариера с 13 (6-5-3). Досега двете деляха рекорда за най-много олимпийски отличия на кънкьорка.

6. Иля Малинин – Богът на леда слезе от Олимп

Източник: Gulliver/GettyImages

Безспорният провал на тези игри е американският фигурист Иля Малинин. Неслучайно мнозина го наричат „Богът на леда“ и го сочеха като единствения фаворит за титлата.

Малинин е единственият, който изпълнява успешно най-трудния елемент в мъжкото фигурно пързаляне – четворен аксел. В кратката програма изправи на крака самия Новак Джокович, който се хвана за главата при задното салто на американеца с руски произход.

Във волната програма обаче падна при един от скоковете и остана едва осми.

7. Линдзи Вон – много пари или 6 операции?

Източник: Getty Images

Нейната история със сигурност ще бъде в основата на холивудски сценарий за филм – при това много скоро. Легендарната алпийка пристигна в Милано с контузия, вече борейки се със скъсана предна кръстна връзка, което накара мнозина да се съмняват дали ще може да се справи с физическото натоварване.

Въпреки това Вон застана на старт и даде всичко от себе си в коронната си дисциплина, но приключи злощастно след само 13 секунди. Падането бе толкова тежко, че се наложи хеликоптер да я откара в болница. Последва завръщане в САЩ и шест операции на две скъсани връзки.

8. Франческа Лолобриджида – история като на кино

Местните фенове, разбира се, обичат най-много своите състезатели. Още повече ако са деца, внуци или правнуци на звезди от киното.

Да, Джина Лолобриджида е прабаба на Франческа. Малко бяха тези, които вярваха в триумфа на 35-годишната кънкьорка, а тя спечели на две дистанции – 3000 и 5000 м. Наистина история като от филм.

9. Айлин Гу – шампионка за свое удоволствие

Източник: Getty Images

Най-богатата спортистка на тези игри бе китайката Айлин Гу – с над 20 милиона долара в банковата си сметка. От ските (свободен стил) обаче тези пари са само 100 000. Останалите са от рекламни договори с най-големите брандове на планетата.

Гу спечели златния медал в дисциплината халфпайп, което я направи най-титулуваната олимпийка по ски свободен стил в историята. След състезанието научи сърцераздирателната новина за смъртта на баба си. Гу се разплака на пресконференцията, докато описваше как баба ѝ Гочжън Фън я е вдъхновила.

Всъщност Гу не е съвсем китайка, защото има и американски паспорт. „В Китай съм китайка, в Америка съм американка. Нещо неясно?“, попита тя журналистите.

10. Лиза Витоци – лекарите я отписваха, а тя взе титла!

Източник: Снимки: Gulliver/GettyImages

Пътят към домашната олимпиада бе много труден за италианската биатлонистка. 31-годишната Витоци пропусна целия минал сезон заради тежка контузия в гърба, която дори заплашваше да сложи край на кариерата ѝ. Успя да се върне на трасето – и то как! Спечели не просто първия си медал на олимпиада, а златен. В добавка и сребро в смесената щафета.