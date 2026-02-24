Технологии

Първият вирус за Android с AI се адаптира към мишените си

Експерти по киберсигурност откриха първия вирус за мобилната платформа Android, който използва генеративен изкуствен интелект в реално време. Той разчита на технологията, за да опознава и да се адаптира към атакуваните устройства в реално време

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 февруари 2026, 10:16
Първият вирус за Android с AI се адаптира към мишените си
Източник: iStock

Е ксперти по киберсигурност от ESET откриха нов и усъвършенстван зловреден софтуер за Android, наречен PromptSpy, който е първата известна мобилна заплаха, която използва генеративен изкуствен интелект в реално време. Чрез интегрирането на Gemini AI на Google директно в своя поток на изпълнение, PromptSpy създаде нов прецедент за това как хакерите могат да използват големи езикови модели (LLM), за да направят злонамерения софтуер по-адаптивен и по-труден за откриване, съобщава Bleeping Computer.

Повечето вируси за мобилни платформи следват предвидими модели: маскират се като легитимно приложение, след което се опитват да открадне данни, да изпращат платени SMS съобщения или да получат повишен достъп без съгласието на потребителя. PromptSpy отива по-далеч, като интегрира генеративни възможности на изкуствен интелект, позволявайки на зловредния софтуер да мисли и да реагира динамично въз основа на подкани, получени по време на изпълнение.

Традиционният зловреден софтуер за Android обикновено разчита на „твърдо кодирани“ инструкции – фиксирани команди или специфични имена на бутони, за да навигира в настройките на устройството. Тези методи често се "чупят", когато потребителят актуализира операционната си система или премине към различно оформление на екрана.

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

PromptSpy преодолява това ограничение, като действа като „потребител“, който иска помощ от изкуствен интелект. Зловредният софтуер заснема текущия екран на жертвата, включително целия текст, бутони и данни за оформлението, и го изпраща на Gemini с подкана на естествен език. По същество той пита изкуствения интелект: „Аз съм асистент по автоматизация. Въз основа на този екран, къде трябва да докосна, за да заключа това приложение в списъка с „скорошни приложения“?“

След това Gemini обработва питането и връща точни JSON инструкции. Зловредният софтуер използва услугите за потребители с увреждания на Android, за да изпълнява командите, като гарантира, че злонамереното приложение е „закачено“ или „заключено“, така че да не може да бъде премахнато от системата.

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Освен това обаче той активира вграден AI компонент, който може да обработва подкани и да генерира изход въз основа на това, което „научава“ за устройството или поведението на потребителя. Например, генериране на реалистични фишинг съобщения, за да се принудят потребителите да въведат пароли или кодове за удостоверяване.

Или имитиране на легитимни известия от приложения, за да се подведат потребителите да предоставят разрешения. Също така и реагиране на подкани за сигурност по начини, които подобряват шансовете му да остане неоткрит. Чрез включване на генеративен AI по време на изпълнение, PromptSpy може да коригира тактиките си в движение. Традиционните системи за откриване, базирани на сигнатури, може да се затруднят да идентифицират поведението му, защото то не е ограничено до предварително програмирани модели.

Gemini вече може да композира и музика

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Въпреки че поддържането на достъп чрез AI е най-новата му функция, основната цел на PromptSpy е шпиониране. След като се установи на устройството, той внедрява модул за виртуални мрежови изчисления (VNC). Това позволява на нападателите да виждат екрана на жертвата в реално време и да извършват действия дистанционно, както и да заснемат ПИН кодове, пароли и модели за отключване на заключения екран, да правят екранни снимки, да записват видеоклипове на активността на екрана и да събират чувствителна информация за устройството.

PromptSpy не се намира в Google Play Store. Вместо това, той се разпространява чрез уебсайтове, често представящи се за легитимни финансови приложения като „MorganArg“ (фалшив филиал на Morgan Chase, насочен към потребители в Аржентина). Анализът на кода за отстраняване на грешки предполага, че вероятно е разработен от китайскоговорящи злонамерени лица. 

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

AI войната започна, гигантите си разменят обвинения и рискуват да допуснат голяма грешка

Тъй като PromptSpy използва невидими наслагвания, за да блокира потребителите от кликване върху „Деинсталиране“ или деактивиране на разрешенията за достъпност, премахването му е изключително трудно. Ако е заразено, единственото надеждно решение е да рестартирате устройството в безопасен режим, който деактивира приложенията на трети страни и позволява стандартно деинсталиране. 

Както отбеляза експертът на ESET Лукаш Щефанко, който откри вируса, това бележи началото на „зловеща еволюция“. Чрез отдалечаване от твърди скриптове към динамично, AI разсъждение, зловредният софтуер се превръща в „жива“ заплаха, която може да се адаптира към почти всяко устройство. Това ще изисква сериозна промяна и на методите за защита, които също ще трябва да поумнеят и да могат да се справят с подобни заплахи.

Редактор: Мартин Дешев
приложение софтуер Android технологии смартфон мобилен телефон изкуствен интелект сигурност киберсигурност
Последвайте ни

По темата

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Канализацията победи най-модерния самолетоносач на САЩ за 13 милиарда долара

Канализацията победи най-модерния самолетоносач на САЩ за 13 милиарда долара

Част от София без парно и топла вода заради аварии на

Част от София без парно и топла вода заради аварии на "Топлофикация"

„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

Продали са ни над 12 500 тона фалшиво сирене

Продали са ни над 12 500 тона фалшиво сирене

pariteni.bg
Следвайки Mercedes, BMW също изоставя Level 3 автономност

Следвайки Mercedes, BMW също изоставя Level 3 автономност

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 15 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 12 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Робърт Карадайн

Почина обичаният актьор Робърт Карадайн

Свят Преди 6 минути

Отвъд медалите: 10 човешки съдби, които белязаха Олимпиадата в Милано

Отвъд медалите: 10 човешки съдби, които белязаха Олимпиадата в Милано

Любопитно Преди 9 минути

Олимпийските игри са времето, в което се раждат герои. Мнозина от тях са вдъхновение за спортистите, други пък жертват нещо от себе си, за да успеят

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок

Свят Преди 53 минути

Мирната акция включва живущи и преподаватели, които се опасяват за безопасността на блока и достъпа до него

"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

"Путин гледа как да продължи войната, а не да я приключи"

Свят Преди 1 час

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

Свят Преди 1 час

Над 8000 полета бяха отменени, пътища затворени и учебни занятия спрени поради обилни снеговалежи, съобщават американските власти

<p>Опит за преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Вучич и семейството му</p>

Опит за държавен преврат в Сърбия - двама планирали нападение над Александър Вучич и семейството му

Свят Преди 1 час

Полицията в Кралево арестува двама мъже по подозрение, че са планирали насилствено сваляне на президента и атакуване на служители на МВР

<p>Мирът ще бъде възстановен&nbsp;- Урсула фон дер Лайен отново в Киев</p>

Урсула фон дер Лайен в Киев за четвъртата годишнина от руската офанзива

Свят Преди 2 часа

Председателката на Европейската комисия засилва финансовата, военната и политическата подкрепа за Украйна, като се среща с президента Володимир Зеленски

Земетресение разтърси Тайван

Земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 2 часа

Трусът за кратко е разлюлял сгради в столицата Тайпе

<p>Сестрата на Ким Чен-ун получи огромна власт в Северна Корея</p>

Сестрата на Ким Чен-ун е повишена в ръководен пост на управляващата партия в КНДР

Свят Преди 2 часа

По време на партийния конгрес Ким Чен-ун е преизбран за генерален секретар, а сестра му засилва влиянието си в управлението на страната

<p>Среща на върха&nbsp;в Женева за ядреното разоръжаване&nbsp;</p>

САЩ водят преговори с Русия и Китай за нов международен договор за ядрените оръжия

Свят Преди 2 часа

Преговорите в Женева целят да разширят контрола над ядрените арсенали след изтичането на договора „Нов СТАРТ“

<p>Военен хеликоптер катастрофира&nbsp;в Перу - няма оцелели на борда</p>

15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

Свят Преди 2 часа

Трагичният инцидент включва четирима членове на екипажа и 11 пътници, сред които седем непълнолетни

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Артистът спечели сърцата на всички с образа на Едит Пиаф

<p>МО обяви колко пакета помощ за Украйна са изпратени от началото на войната</p>

България е предоставила 13 пакета военна и хуманитарна помощ за Украйна

България Преди 3 часа

Министерството на отбраната разкри броя на пакетите от началото на войната, като съдържанието остава класифицирано

<p>Предизборната машина се задвижва - тече регистрацията за парламентарния вот</p>

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

България Преди 3 часа

Кампанията започва на 20 март, а депозитът за участие е 1278,23 евро.

<p>&quot;Купувачо, бъди нащрек!&quot;&nbsp;- нова търговска офанзива на&nbsp;Тръмп</p>

"Купувачо, бъди нащрек!" - Тръмп заплаши с по-високи мита след решение на Върховния съд на САЩ

Свят Преди 3 часа

Президентът предупреди, че ще използва други търговски закони, ако партньорите нарушат договореностите.

<p>Кървав взрив пред московска гара -&nbsp;патрулка смазана от ударната вълна</p>

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Свят Преди 3 часа

Следственият комитет и спешните екипи са на място, районът остава блокиран

Всичко от днес

От мрежата

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg
1

Музикант записа „мелодията” на река Янтра

sinoptik.bg

Звезди, които избраха въздържанието: от 6 месеца до над 40 години без интимност

Edna.bg

Лед, висша мода и българска грация: Александра Фейгин завладя италианския Vogue

Edna.bg

Световен шампион: В Реал Мадрид има твърде много надценени играчи, които нямат ниво за този отбор

Gong.bg

Наш национал стана №1 на кръга във Втора Бундеслига

Gong.bg

Какво ще се случи с изтеглените левове в банкноти и монети

Nova.bg

Ангелски тромпет и скополамин: Използвал ли е Епстийн токсични растения, за да парализира жертвите си

Nova.bg