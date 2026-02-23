Любопитно

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Опитите на някои големи имена да блеснат на червения килим се оказаха разочароващи

23 февруари 2026, 11:26
Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

БАФТА 2026: Робърт Арамайо с исторически дубъл

Валентин Михов: Бях заложник на подземния свят за близо 3 години

Сирни Заговезни: Между небесния огън и земната прошка

Арестът на принц Андрю – първият в кралското семейство от 400 години

Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

Два звездни отбора пренаписват историята в Hell’s Kitchen

Орлин Павлов пред Vesti.bg след премиерата на

Н аградите БАФТА бяха раздадени на церемония започнала с блясък и разкош, тъй като известни имена минаха по червения килим пред Royal Festival Hall в Лондон в неделя вечер.

И докато някои звезди като Ейми Лу Ууд и Ема Стоун показаха най-доброто от себе си на събитието, опитите на други да блеснат на червения килим се оказаха разочароващи.

Сред някои от по-озадачаващите визии беше номинираната за Най-добра поддържаща актриса Теяна Тейлър, която се появи на червения килим с вдъхновено от вампирите наметало с огромна яка, скриваща красивото ѝ лице. Макар да не е тайна, че Теяна е зашеметяваща звезда, визията ѝ за този червен килим просто не отбеляза нито едно от правилните попадения.

Междувременно Кирстен Дънст изглеждаше сякаш е почерпила вдъхновение от майка на булка от 80-те години със сако с огромни розови бухнали ръкави.

Модната дизайнерка Пега Пурманд сякаш беше решила, че е на премиерата на Барби, но закъсня с три години. Тя носеше прозрачна горна част с висока яка, обсипана с блестящи камъни, прикриващи скромността ѝ, която преминаваше в яркорозова сатенена пола тип „русалка“ с дръзка цепка до бедрото. Пега съчета визията с розова лента за коса и носеше вещите си в елегантна чанта. Известна с невероятния си стил, това не е една от визиите ѝ, които ще се помнят.

След нея се появи звездата от Adolescence Ерин Дохърти, 33, която привлече вниманието по грешните причини с драматична тъмносиня рокля, докато позираше на червения килим.

Вижте кои други звезди разочароваха с визията си на наградите БАФТА 2026 в нашата галерия.

Източник: Daily Mail    
награди БАФТА червен килим мода разочароващи визии звезди модни провали Лондон церемония стил на знаменитости БАФТА 2026
Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Пенсионирането става по-трудно

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 15 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 13 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 12 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 15 часа
Последни новини

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Технологии Преди 14 минути

Според основателя на OpenAI някои компании използват изкуствения интелект като повод за съкращения на служители, които така или иначе са планирани, а други твърдят неправилно, че технологията консумира ненужно много електричество

<p>ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Цицелков да участва в наблюдение на изборите</p>

ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на изборите

България Преди 16 минути

Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК

.

Какво е Владимирската тиара? Всичко за една от любимите корони на кралица Елизабет

Любопитно Преди 47 минути

Създадена за руска велика херцогиня, преминала през революция и кралски наследства, Владимирската тиара се превръща в една от най-обичаните корони на кралица Елизабет II и последната, която тя носи публично преди смъртта си

<p>15-метров плакат на Русия в Сеул предизвика дипломатически скандал</p>

15-метров плакат на Русия в Сеул предизвика дипломатическа реакция от Южна Корея

Свят Преди 49 минути

Външното министерство на Южна Корея заяви, че инвазията в Украйна е незаконна и поиска премахване на плаката от руското посолство.

Ретроградният Меркурий се завръща: Абсолютните забрани за седмицата

Ретроградният Меркурий се завръща: Абсолютните забрани за седмицата

Любопитно Преди 49 минути

Космически хаос бележи прехода между февруари и март: докато Коридорът на затъмненията диктува съдбата, ретроградният Меркурий обърква комуникациите. Астрологът Катерина Соловьова предупреждава кои четири групи от хора са в най-голям риск и как да избегнем фатални грешки в работата и личния живот.

<p>Жертви и щети след нов удар в Одеса</p>

Нощна дронова атака в Одеска област - двама загинали, трима ранени

Свят Преди 57 минути

Руски удари по промишлени, енергийни и жилищни обекти нанасят щети, аварийните служби реагират бързо, а областният управител Олег Кипер изказва съболезнования на близките

<p>&quot;Да говориш срещу Сарафов е самоубийство&quot;</p>

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата

България Преди 1 час

Бившият председател на Асоциацията на прокурорите разкрива вътрешни конфликти, послания чрез посредници и одити на независима организация

.

Гордост за България: Арфистката Деница Димитрова покори Франция с най-високо отличие

България Преди 1 час

Солистката на Софийската опера Деница Димитрова триумфира сред 110 арфисти от цял свят на престижния конкурс в Лимож. Журито бе категорично: „Дълбока музикалност и завладяваща интерпретация“. Успехът е пореден връх в блестящата ѝ кариера

<p>Ще промени ли&nbsp;Унгария&nbsp;позицията си за новите санкции срещу&nbsp;Русия?</p>

Кая Калас: Не се очаква Унгария да промени позицията си за новите санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

По нейните думи днес министрите ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Москва

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Свят Преди 1 час

Убийството му е обявено за победа както в Мексико, така и в Съединените щати

Иран: Заражда ли се нова протестна вълна

Иран: Заражда ли се нова протестна вълна

Свят Преди 2 часа

След потушаването на масовите протести в Иран, на траурни церемонии за 40-ия ден от смъртта на жертвите отново са избухнали протести

Автомобил изгоря в "Люлин 7"

Автомобил изгоря в "Люлин 7"

България Преди 2 часа

Очевидци публикуват снимки от мястото на произшествието във Facebook

<p>Летище &quot;Васил Левски&quot; затваря за ремонт</p>

Летище "Васил Левски" ще бъде затворено за няколко часа през нощта на 24 февруари

България Преди 2 часа

От „Васил Левски“ уточняват, че гражданските полети няма да бъдат засегнати и само военни или аварийни самолети ще могат да кацат.

<p>&quot;Снимай, снимай&quot; - загадъчни гласове и необясними следи около &quot;Петрохан&quot;</p>

Случаят "Петрохан": Експерт смята, че версията за самоубийство не е убедителна

България Преди 2 часа

Велков обръща внимание на необичайно положение на телата, близостта до шахтата и потенциалното наличие на укрито доказателство

<p>Формула &quot;5+2&quot;: Кои формации имат реален шанс за следващото НС</p>

"Тренд": Пет партии с реален шанс за следващото НС, две са на косъм

България Преди 2 часа

Общо 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас

Володимир Зеленски

Зеленски пред BBC: Владимир Путин вече започна Третата световна война

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

