Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Н аградите БАФТА бяха раздадени на церемония започнала с блясък и разкош, тъй като известни имена минаха по червения килим пред Royal Festival Hall в Лондон в неделя вечер.

И докато някои звезди като Ейми Лу Ууд и Ема Стоун показаха най-доброто от себе си на събитието, опитите на други да блеснат на червения килим се оказаха разочароващи.

Сред някои от по-озадачаващите визии беше номинираната за Най-добра поддържаща актриса Теяна Тейлър, която се появи на червения килим с вдъхновено от вампирите наметало с огромна яка, скриваща красивото ѝ лице. Макар да не е тайна, че Теяна е зашеметяваща звезда, визията ѝ за този червен килим просто не отбеляза нито едно от правилните попадения.

Междувременно Кирстен Дънст изглеждаше сякаш е почерпила вдъхновение от майка на булка от 80-те години със сако с огромни розови бухнали ръкави.

Модната дизайнерка Пега Пурманд сякаш беше решила, че е на премиерата на Барби, но закъсня с три години. Тя носеше прозрачна горна част с висока яка, обсипана с блестящи камъни, прикриващи скромността ѝ, която преминаваше в яркорозова сатенена пола тип „русалка“ с дръзка цепка до бедрото. Пега съчета визията с розова лента за коса и носеше вещите си в елегантна чанта. Известна с невероятния си стил, това не е една от визиите ѝ, които ще се помнят.

След нея се появи звездата от Adolescence Ерин Дохърти, 33, която привлече вниманието по грешните причини с драматична тъмносиня рокля, докато позираше на червения килим.

Вижте кои други звезди разочароваха с визията си на наградите БАФТА 2026 в нашата галерия.