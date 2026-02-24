Свят

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Четири години след началото на войната международната общност потвърждава солидарността си с Украйна и подкрепата срещу руската агресия

24 февруари 2026, 10:35
Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок
„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия
Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ
4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри
Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони
Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите
Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Ч етвъртата годишнина от войната в Украйна събра световните лидери, които отново изпратиха послания на подкрепа за Киев и призиви за мир. Държавни глави и правителствени представители акцентираха върху солидарността с украинския народ и необходимостта от продължаване на международната помощ срещу агресията на Русия.

  • Володимир Зеленски 

Президентът Володимир Зеленски отбеляза четвъртата годишнина от войната в Украйна, като обвини руския си колега Владимир Путин в опит да превземе страната и подчерта, че тази и други военни цели не са били постигнати.

Във видеообръщение, показващо действия на украинци, оказващи съпротива срещу руски войници в първите дни на конфликта, Зеленски заяви, че Украйна е готова да направи „всичко“, за да си осигури силен и траен мир.

Стотици хиляди хора са загинали, откакто Русия нахлу в съседната държава на 24 февруари 2022 г., с което започна най-кървавата война на европейска земя след Втората световна война.

Преговорите между двете страни, подновени миналата година по инициатива на САЩ, засега не успяват да сложат край на боевете, които опустошиха страната и я изправиха пред колосалната задача за възстановяване.

„Путин не постигна целите си. Той не сломи украинците. Той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да постигнем мир и да гарантираме, че ще има справедливост. Искаме мир. Силен, достоен и траен мир“, заяви Зеленски.

Той добави, че всяко споразумение „не трябва просто да бъде подписано, а да бъде прието от украинците“, предаде АФП.

  • Еманюел Макрон

Войната на Владимир Путин срещу Украйна представлява „троен провал за Русия“, заяви френският президент Еманюел Макрон по повод четвъртата годишнина от руската инвазия в подкрепяната от Запада страна.

Стотици хиляди са загинали, откакто Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г., разпалвайки най-смъртоносната война на европейска земя от Втората световна война насам.

„Тази война е тройна загуба за Русия: военна, икономическа и стратегическа“, написа Макрон в X, цитиран от АФП.

„Един ден руснаците ще осъзнаят огромността на престъплението, извършено в тяхно име, безсмислието на изтъкнатите претексти и опустошителните дългосрочни последици за страната им“, добави той.

Макрон заяви, че Украйна е оказала съпротива въпреки всичко.

„Четири години на разрушени животи, насилие, изнасилвания, изтезания, военни престъпления и терор. Но това са и четири години, през които Украйна се е държала и е оказала съпротива“, продължи той.

Френският държавен глава също така заяви, че над 1,2 милиона руски войници са били ранени или убити.

„Това е най-големият брой руски жертви в бой от Втората световна война насам“, подчерта Макрон.

Войната, добави той, „укрепи НАТО, чието разширяване се опитваше да предотврати, обедини европейците, които искаше да отслаби, и разкри крехкостта на империализма от друга епоха“.

Макрон обеща да продължи да подкрепя Украйна и да наложи повече санкции срещу Русия.

„За да може Украйна да устои и Русия да разбере, че времето не е на нейна страна. Тези, които мислят, че могат да разчитат на нашата умора, се лъжат“, добави френският президент.

Макрон днес ще бъде съпредседател на нова среща на съюзниците на Украйна.

„Днешната нова среща трябва да ни позволи да продължим да вървим напред“, каза той.

Преговорите между Русия и Украйна, подновени миналата година от Съединените щати, досега не са успели да спрат боевете  

Междувременно стана ясно, че европейски лидери, включително финландският президент Александър Стуб и шведският министър-председател Улф Кристершон, са пристигнали в Украйна по повод четвъртата годишнина от инвазията на Русия, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

„С удоволствие приветствам лидерите на Северно-балтийската осморка - нашите истински и близки съюзници в защитата на свободата, справедливостта и истината“, написа Сибига в социалната мрежа Х.

 

Урсула фон дер Лайен обяви, че е пристигнала в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива, за да "потвърди, че Европа подкрепя Украйна финансово, военно и през цялата тази сурова зима", предаде Франс прес.

Председателката на Европейската комисия, която посочи, че посещава украинската столица за десети път от началото на нашествието, подчерта, че иска "да изпрати ясно послание към украинския народ и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен".

"Мир при условията на Украйна", подчерта Фон дер Лайен, цитирана от Укринформ.

Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва.

