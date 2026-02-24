Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок

Ч етвъртата годишнина от войната в Украйна събра световните лидери, които отново изпратиха послания на подкрепа за Киев и призиви за мир. Държавни глави и правителствени представители акцентираха върху солидарността с украинския народ и необходимостта от продължаване на международната помощ срещу агресията на Русия.

Володимир Зеленски

Президентът Володимир Зеленски отбеляза четвъртата годишнина от войната в Украйна, като обвини руския си колега Владимир Путин в опит да превземе страната и подчерта, че тази и други военни цели не са били постигнати.

Във видеообръщение, показващо действия на украинци, оказващи съпротива срещу руски войници в първите дни на конфликта, Зеленски заяви, че Украйна е готова да направи „всичко“, за да си осигури силен и траен мир.

Стотици хиляди хора са загинали, откакто Русия нахлу в съседната държава на 24 февруари 2022 г., с което започна най-кървавата война на европейска земя след Втората световна война.

Преговорите между двете страни, подновени миналата година по инициатива на САЩ, засега не успяват да сложат край на боевете, които опустошиха страната и я изправиха пред колосалната задача за възстановяване.

„Путин не постигна целите си. Той не сломи украинците. Той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да постигнем мир и да гарантираме, че ще има справедливост. Искаме мир. Силен, достоен и траен мир“, заяви Зеленски.

Той добави, че всяко споразумение „не трябва просто да бъде подписано, а да бъде прието от украинците“, предаде АФП.

🇺🇦 "Poutine n’a pas atteint ses objectifs. Il n’a pas brisé le peuple ukrainien" : #Zelensky salue la résistance de son pays.



🔴 Suivez notre journée fil rouge sur le 4e anniversaire ‌de l'invasion à ⁠grande échelle de l'#Ukraine par la #Russie : https://t.co/s2BgS0iajt pic.twitter.com/460WDVUQEC — FRANCE 24 Français (@France24_fr) February 24, 2026

Еманюел Макрон

Войната на Владимир Путин срещу Украйна представлява „троен провал за Русия“, заяви френският президент Еманюел Макрон по повод четвъртата годишнина от руската инвазия в подкрепяната от Запада страна.

Стотици хиляди са загинали, откакто Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г., разпалвайки най-смъртоносната война на европейска земя от Втората световна война насам.

„Тази война е тройна загуба за Русия: военна, икономическа и стратегическа“, написа Макрон в X, цитиран от АФП.

„Един ден руснаците ще осъзнаят огромността на престъплението, извършено в тяхно име, безсмислието на изтъкнатите претексти и опустошителните дългосрочни последици за страната им“, добави той.

Макрон заяви, че Украйна е оказала съпротива въпреки всичко.

„Четири години на разрушени животи, насилие, изнасилвания, изтезания, военни престъпления и терор. Но това са и четири години, през които Украйна се е държала и е оказала съпротива“, продължи той.

Френският държавен глава също така заяви, че над 1,2 милиона руски войници са били ранени или убити.

„Това е най-големият брой руски жертви в бой от Втората световна война насам“, подчерта Макрон.

Войната, добави той, „укрепи НАТО, чието разширяване се опитваше да предотврати, обедини европейците, които искаше да отслаби, и разкри крехкостта на империализма от друга епоха“.

Макрон обеща да продължи да подкрепя Украйна и да наложи повече санкции срещу Русия.

„За да може Украйна да устои и Русия да разбере, че времето не е на нейна страна. Тези, които мислят, че могат да разчитат на нашата умора, се лъжат“, добави френският президент.

Макрон днес ще бъде съпредседател на нова среща на съюзниците на Украйна.

„Днешната нова среща трябва да ни позволи да продължим да вървим напред“, каза той.

Преговорите между Русия и Украйна, подновени миналата година от Съединените щати, досега не са успели да спрат боевете

French President Macron:



‘Four years ago, Europe awoke to the thunder of Russian bombs in Ukraine.



Four years of an aggressive war, which Russia chose, brutally disregarding international law, the sovereignty of a people, and human life.



Four years of strikes on cities,… pic.twitter.com/v2DK2bOIP5 — Tarique Hussain (@Tarique18386095) February 24, 2026

Междувременно стана ясно, че европейски лидери, включително финландският президент Александър Стуб и шведският министър-председател Улф Кристершон, са пристигнали в Украйна по повод четвъртата годишнина от инвазията на Русия, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

„С удоволствие приветствам лидерите на Северно-балтийската осморка - нашите истински и близки съюзници в защитата на свободата, справедливостта и истината“, написа Сибига в социалната мрежа Х.

Welcome to Kyiv, dear allies, and thank you for standing with Ukraine today and throughout four years of Russia’s brutal full-scale war.



I was glad to welcome @EU_Commission President @vonderleyen and @eucopresident Antonio Costa at the Kyiv Central.



February 24th, 2022, has… pic.twitter.com/p9v1YJMxOc — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 24, 2026

Урсула фон дер Лайен обяви, че е пристигнала в Киев, в деня на четвъртата годишнина от руската офанзива, за да "потвърди, че Европа подкрепя Украйна финансово, военно и през цялата тази сурова зима", предаде Франс прес.

Председателката на Европейската комисия, която посочи, че посещава украинската столица за десети път от началото на нашествието, подчерта, че иска "да изпрати ясно послание към украинския народ и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен".

"Мир при условията на Украйна", подчерта Фон дер Лайен, цитирана от Укринформ.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва.