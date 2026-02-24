Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Прокуратурата разследва действията на министър Емил Дечев

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

С офийската градска прокуратура (СГП) започна проверка по сигнали за натиск върху разследвания в МВР.

На 23 февруари 2026 г. в СГП е постъпил сигнал от народни представители от 51-вото Народно събрание, съдържащ твърдения за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследванията по досъдебни производства, станали публично известни като „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор съгласно принципа на случайния подбор.

По-късно същия ден в прокуратурата са постъпили и сигнали от двама високопоставени представители на МВР, в които се съдържат твърдения за оказан натиск от страна на служебния министър на вътрешните работи. Поради идентичността на изложените обстоятелства те са присъединени към вече образуваната преписка по първия сигнал.

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка с цел да се установи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление, тъй като прокуратурата е длъжна да предприеме действия при сезиране с подобни твърдения.

Предварителната проверка е възложена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, информира прокуратурата.

Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си, заяви служебният министър на вътрешните работи министър Емил Дечев пред БНР.

"Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен", обяви той.