Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Прокуратурата разследва действията на министър Емил Дечев

Депутати и висши полицаи сигнализираха за „пряка намеса“ в делата „Петрохан“ и „Околчица“; министър Емил Дечев определи проверката като панически ход на една отиваща си система

24 февруари 2026, 11:35
Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив
Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява
Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители
МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни
Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков
Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

С офийската градска прокуратура (СГП) започна проверка по сигнали за натиск върху разследвания в МВР.

На 23 февруари 2026 г. в СГП е постъпил сигнал от народни представители от 51-вото Народно събрание, съдържащ твърдения за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследванията по досъдебни производства, станали публично известни като „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор съгласно принципа на случайния подбор.

(Във видеото: Емил Дечев: Не съм се месил и няма да се меся в разследването по случаите "Петрохан" и "Околчица")

По-късно същия ден в прокуратурата са постъпили и сигнали от двама високопоставени представители на МВР, в които се съдържат твърдения за оказан натиск от страна на служебния министър на вътрешните работи. Поради идентичността на изложените обстоятелства те са присъединени към вече образуваната преписка по първия сигнал.

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка с цел да се установи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление, тъй като прокуратурата е длъжна да предприеме действия при сезиране с подобни твърдения.

Предварителната проверка е възложена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, информира прокуратурата. 

Наблюдаваме паническите ходове на една система, която усеща края си, заяви служебният министър на вътрешните работи министър Емил Дечев пред БНР.

"Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен", обяви той.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Източник: БГНЕС    
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 17 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 13 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 13 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 15 часа
