Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

П ринц Уилям заяви, че не е „в спокойно състояние на духа“, за да гледа филма Hamnet след месеци на сътресения около заболяването от рак на съпругата му и неотдавнашния арест на чичо му.

Бляскавата поява на принца и принцесата на Уелс на наградите BAFTA в неделя вечер сигнализира решимост да оставят настоящите трудности на кралското семейство настрана. Но изглежда, че въпросите около Андрю Маунтбатън-Уиндзор не са били далеч от мислите на принц Уилям, тъй като той призна, че все още не е гледал номинирания за най-добър филм Hamnet, защото трябва да бъде в спокойно настроение.

Говорейки на червения килим преди звездното събитие в The Royal Festival Hall, той каза: „Трябва да съм в доста спокойно състояние на духа, а в момента не съм. Ще го запазя за по-късно“. Но Катрин, каза той, е гледала силно емоционалния филм в събота вечер и е изплакала „порой от сълзи“.

Hamnet разказва историята за трагичната смърт в детството на сина на Шекспир и скръбта на неговите родители. „Мисля, че всъщност беше лоша идея,“ пошегува се принцесата относно гледането на филма преди церемонията. „Накрая останах с много подпухнали очи. Беше толкова красиво заснет. И музиката също. Саундтракът е фантастичен“.

Принцесата изглеждаше зашеметяващо в дълга розова рокля на Gucci, която преди това беше носила на гала събитието 100 Women in Finance през 2019 г., с дългата си коса, оформена в диви къдрици и свободно пусната.

Prince William and Kate Middleton make their royal return to the BAFTAs red carpet in coordinating maroon looks. 😍 pic.twitter.com/Zw7eXq3A2C — Entertainment Tonight (@etnow) February 22, 2026

Към тях се присъединиха звезди като Леонардо ДиКаприо, Тимъти Шаламе, Ема Стоун, Килиън Мърфи, Глен Клоуз и Итън Хоук на червения килим преди церемониятаи, водена от шотландския актьор Алън Къминг.

Принцът и принцесата преминаха по червения килим пред лондонската Royal Festival Hall, където бяха посрещнати от сър Кенет Олиса, лорд-лейтенант на Голям Лондон. Принцесата сподели своята оценка за филма на Клои Джао и неговото „представяне на междупоколенческата скръб“. Тя добави: „Имаме дълъг списък с филми, които все още трябва да изгледаме.“

За кралската двойка това беше първа съвместна поява след драматичния арест на Андрю миналата седмица.

Уилям каза, че все още не е гледал Marty Supreme с участието на Тимъти Шаламе и описа вампирския филм Sinners като „малко мрачен“. „Гледах One Battle After Another, беше много добър. Не очаквахме да започне по начина, по който започна“, каза той.

Принцесата също разкри как принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи вече проявяват по-голям интерес към филмите. Емили Стилман, председател на филмовия комитет на Бафта, ѝ каза: „Последния път, когато ви видях, бяхте бременна с Джордж и правехте своите магии от Хари Потър“.

Тя имаше предвид посещението на кралската двойка през 2013 г., заедно с принц Хари, в студиата на Warner Brothers в Хартфордшър, където те обиколиха снимачната площадка на Хари Потър с принц Хари. „Казвах колко много децата биха искали да разгледат“, отвърна тя. „Те обичат идеята да надникнат зад кулисите и да разберат как се случва всичко“.

Тя също похвали студиата за „представянето на всички различни възможности за кариера“, които съществуват във филмовата индустрия.

Prince William and Princess Kate of Wales arrive at the #EEBAFTAs.pic.twitter.com/sInoE1ymZj — Pop Base (@PopBase) February 22, 2026

Вътре те разговаряха с изцяло женския екип от ръководители на БАФТА – изпълнителния директор Джейн Миличип и председателя Сара Път, председателя на филмовия комитет Емили Стилман и Ема Баер, изпълнителен директор „Награди и съдържание“.

Говорейки отново за Hamnet с изпълнителния директор на Southbank Centre Илейн Бедел и Алисън Къркби, изпълнителен директор на спонсорите BT Group, Катрин похвали децата актьори, казвайки: „Децата се справиха толкова добре“. Тя продължи: „Хареса ми връзката с природата.. всичко е много изчистено и виждаш човешките емоции“. Отново позовавайки се на собствените си деца, тя добави: „Децата започват да се интересуват от филми и това е наистина чудесен начин да водиш някои от трудните разговори с тях“.

Принцът е президент на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство от 2010 г., а кралската двойка през годините редовно присъства на престижната церемония по връчване на наградите. Но принцесата не е присъствала през последните две години, докато се възстановяваше от диагнозата си рак.

Двойката седна на първия ред за церемонията, водена от шотландския актьор Алън Къминг и включваща музикални изпълнения от KPop Demon Hunters и Джеси Уеър, която пя по време на емоционалния сегмент In Memoriam.

В един момент се чуха смехове, когато Къминг представи звездата от The Crown Ерин Дохърти на сцената, казвайки: „Няма много актриси, които са изиграли ужасяващ гангстерски лидер, принцеса Ан, и уплашен психолог. Съжалявам! Трябваше да бъде, ужасяващ гангстерски лидер, запетая, принцеса Ан и уплашен психолог“.

Преди наградата за дизайн на костюми водещият Алън Къминг се появи отново на сцената в блед бродиран костюм. „Да, смених костюма си, благодаря, че забелязахте, принц Уилям“, каза той, предизвиквайки смях от бъдещия крал и кралица.

На принца беше възложено да връчи най-високото отличие на Академията – наградата BAFTA Fellowship на дама Дона Лангли, председател на NBC Universal Entertainment, за изключителния ѝ принос към киното. В речта си Уилям описа дама Дона като „изключителна“, казвайки: „Нейната решителност и отдаденост я доведоха до това да стане една от най-влиятелните и уважавани фигури в развлекателната индустрия. Тя беше първата британка, оглавила голямо холивудско студио, а сега е председател на NBCUniversal Entertainment.

Нейното преобразяващо лидерство и непоколебима отдаденост към творческото партньорство донесоха някои от най-емблематичните филми на този век на големия екран и до аудитории по целия свят“.

Обществената поява идва в напрегнат момент за кралското семейство, на фона на нови призиви крал Чарлз да разкрие колко е знаел за предполагаемото неправомерно поведение на Андрю преди ареста.

Монархът издаде безпрецедентно изявление, потвърждаващо своята „пълна подкрепа и сътрудничество“ с разследването срещу Андрю само часове след задържането му в четвъртък – като се разбира, че Бъкингамският дворец не е знаел, че бившият херцог на Йорк ще бъде арестуван.