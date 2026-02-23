Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Е ксплозия в град Николаев в Южна Украйна рани седем полицейски служители, двама от които сериозно, предаде Ройтерс, позовавайки се на шефа на националната полиция. Агенцията отбелязва, че това е вторият атентат срещу полицията за три дни.

Началникът на националната полиция Иван Виговски заяви, че полицейските служители са били в паркираните си автомобили в очакване на следващата смяна, когато е станала експлозията.

Нови мощни експлозии разтърсиха Николаев

Украинският президент Володимир Зеленски също коментира случая. Той написа в "Телеграм", че разследващите проверяват дали днешният инцидент в град Николаев е терористична атака.

По-рано днес полицията съобщи, че е имало експлозия в изоставена бензиностанция в града. Според местните медии, няколко полицейски патрулни автомобила са били на територията на бензиностанцията, където са изчаквали колегите си, които е трябвало да поемат следващата работна смяна.

Силни взривове в Николаев, обявиха тревога в Южна Украйна

"Вчера в Лвов беше извършена терористична атака срещу полицейски служители", написа Виговски във "Фейсбук". "Това не е съвпадение. Врагът умишлено се опитва да убие украински полицейски служители, които всеки ден защитават хората и държавата", добави той.

Вчера при експлозия в Лвов, Западна Украйна, близо до полската граница, загина жена полицейски служител, а 24 души бяха ранени.