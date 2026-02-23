Свят

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Това е вторият атентат срещу полицията за три дни

23 февруари 2026, 22:52
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Източник: БТА

Е ксплозия в град Николаев в Южна Украйна рани седем полицейски служители, двама от които сериозно, предаде Ройтерс, позовавайки се на шефа на националната полиция. Агенцията отбелязва, че това е вторият атентат срещу полицията за три дни. 

Началникът на националната полиция Иван Виговски заяви, че полицейските служители са били в паркираните си автомобили в очакване на следващата смяна, когато е станала експлозията. 

Нови мощни експлозии разтърсиха Николаев

Украинският президент Володимир Зеленски също коментира случая. Той написа в "Телеграм", че разследващите проверяват дали днешният инцидент в град Николаев е терористична атака. 

По-рано днес полицията съобщи, че е имало експлозия в изоставена бензиностанция в града. Според местните медии, няколко полицейски патрулни автомобила са били на територията на бензиностанцията, където са изчаквали колегите си, които е трябвало да поемат следващата работна смяна. 

Силни взривове в Николаев, обявиха тревога в Южна Украйна

"Вчера в Лвов беше извършена терористична атака срещу полицейски служители", написа Виговски във "Фейсбук". "Това не е съвпадение. Врагът умишлено се опитва да убие украински полицейски служители, които всеки ден защитават хората и държавата", добави той. 

Вчера при експлозия в Лвов, Западна Украйна, близо до полската граница, загина жена полицейски служител, а 24 души бяха ранени. 

Източник: Симеон Томов/БТА    
Експлозия Николаев Нападения срещу полицията Полицаи ранени Терористични атаки Иван Виговски Володимир Зеленски Експлозия Лвов Украйна Южна Украйна Западна Украйна
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Какво да правим, ако кучето ни се натрови

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 1 ден
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 1 ден
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 1 ден
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Свят Преди 2 часа

Питър Манделсън е бил арестуван в Лондон

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Свят Преди 3 часа

Синдромът на Турет е нелечимо неврологично състояние, което предизвиква неволни звуци или движения, известни като тикове

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Свят Преди 5 часа

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Любопитно Преди 5 часа

Робърт Арамайо извървя пътя от престижното нюйоркско училище „Джулиард“ до ключови роли в „Игра на тронове“ и „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“. Днес той вече е двоен носител на наградата БАФТ

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

България Преди 5 часа

Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

Свят Преди 6 часа

Щетите от периода между началото на войната на 24 февруари 2022 г. и края на декември 2025 г. възлизат на 195,1 милиарда долара

Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов

Асен Василев призовава за протест срещу Сарафов, отхвърли обвиненията на Бойко Борисов

България Преди 6 часа

Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Борисов и Пеевски, добави Василев

Мирослав Рашков

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

България Преди 6 часа

Надежда Нейнски обмисля работно посещение в Украйна

Надежда Нейнски обмисля работно посещение в Украйна

България Преди 6 часа

Каузата на Украйна ми е много близка на сърцето, каза Нейнски

Васил Терзиев: Таков говори за градския транспорт сякаш няма нищо общо с него

Васил Терзиев: Таков говори за градския транспорт сякаш няма нищо общо с него

България Преди 7 часа

Повод за реакцията е изказване на Таков с призив кметът да започне преговори със синдикатите, за да не се стигне до нова стачка

Снимката е илюстративна

Учени разрешиха вековната мистерия около „Кървавия водопад“ в Антарктида

Свят Преди 7 часа

Защо ледникът Тейлър започна да „кърви“ и как необичайният феномен е свързан с движението на ледените маси дълбоко под повърхността

<p>Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж в Ловеч</p>

Фатален побой в Ловеч: Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж, има задържан

България Преди 7 часа

Мъж е арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова

По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

Любопитно Преди 7 часа

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

България Преди 7 часа

На днешното си заседание Министерски съвет прие план-сметката за провеждането на изборите за народни представители на 19 април

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

България Преди 7 часа

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден

Иван Хил Пинто

Външният министър на Венецуела призова за незабавното освобождаване на Мадуро

Свят Преди 7 часа

Николас Мадуро бе свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

dogsandcats.bg
1

Хиляди на кастинг за "Спасители на плажа"

sinoptik.bg
1

Пожарникари спасиха заклещено коте

sinoptik.bg

Съществува ли перфектният мъж?

Edna.bg

Инфлуенсърка загуби 140 000 последователи, след като филтърът ѝ се размести и разкри истинското ѝ лице

Edna.bg

Илиян Филипов: Видях моя Ботев Пловдив! Вили Вуцов да се научи да управлява велосипед

Gong.bg

Григор Димитров разкри за избора на новия си треньор

Gong.bg

Синът на режисьора Роб Райнър пледира невинен по обвинението за убийството на родителите си

Nova.bg

Заради връзки с Епстийн: Задържаха бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън

Nova.bg