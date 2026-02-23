„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Драма зад блясъка на БАФТА: Сълзите на принцеса Кейт и откровенията на принц Уилям

С лед трудна седмица за кралското семейство, принц Уилям и принцеса Кейт оставиха проблемите настрана, за да присъстват на наградите БАФТА – но напомнянията за тежките дни бяха видими, казва експертът по езика на тялото Джуди Джеймс.

След ареста на чичото на принц Уилям, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, седмицата вероятно е била тревожна за кралското домакинство. Принц Уилям и принцеса Кейт обаче се издигнаха над драмата в неделя, присъствайки на наградите БАФТА в Лондон. Те преминаха по червения килим пред лондонската „Роял Фестивал Хол“, където бяха посрещнати от сър Кенет Олиса, лорд-лейтенант на Голям Лондон.

Източник: Getty Images

Принцеса Кейт носеше ефирна рокля на Gucci, с която се бе появявала през 2019 г., докато бъдещият крал изглеждаше елегантен в изискан костюм от бордо кадифе. Кралската двойка се усмихваше на тълпата, докато вървеше по червения килим, а косата на принцесата на Уелс се спускаше по гърба ѝ в истински приказен стил.

След като влязоха вътре, принцът и принцесата разговаряха с изцяло женски екип от ръководители на БАФТА, включително главния изпълнителен директор Джейн Миличип и председателя Сара Път.

Отрицаемо напрежение

Въпреки че двамата изглеждаха щастливи да бъдат заедно на събитието – първата им съвместна поява тук от 2023 г. насам, след като принцеса Кейт отсъстваше няколко години заради лечението си от рак – признаците на стрес в семейството бяха ясни, според експерта по езика на тялото Джуди Джеймс. Пред HELLO! тя сподели: „Уилям и Кейт демонстрираха обичайния си безупречен холивудски блясък, но има шепа сигнали, които отразяват неоспоримото напрежение от изминалата седмица“.

Източник: Getty Images

„Те вървят рамо до рамо с отпуснати ръце, като близостта на вътрешните им длани подсказва желание да се хванат за ръце или може би да направят онези характерни кратки докосвания, потупвания и погалвания, с които често се подкрепят на подобни събития“.

Именно липсата на физически контакт е това, което Джуди отбелязва като признак на стрес.

„Вместо докосване обаче, виждаме как пръстите на дясната ръка на Уилям са леко свити, така че показалецът му докосва палеца – жест, подсказващ ритуал за самозалъгване и успокоение“.

Принц Уилям също изглеждаше напрегнат, като Джуди коментира, че има моменти, в които „устните му са свити навътре, а веждите му са леко смъкнати в леко намръщване, което предполага безпокойство, казва тя.

"Въпреки че принцеса Кейт не позволява на усмивката си да трепне, Джуди добавя: „Усмивките на Кейт са безупречни както винаги, макар че се забелязва съвсем леко стискане на зъбите, което отново може да сигнализира за вътрешно напрежение“, казва експертът по езика на тялото Джуди Джеймс.

Откровените коментари на принц Уилям

Освен напрегнатото изражение, коментарите на принца на Уелс по време на разговора с ръководителите на БАФТА допълнително загатнаха за неговия дискомфорт.

Източник: Getty Images

Запитан дали е гледал „Хамнет“ (Hamnet) – един от филмите, номинирани за „Най-добър филм“, който е известен с тежкия си сюжет – бъдещият крал призна: „Трябва да съм в доста спокойно състояние, а в момента не съм такова. Ще го оставя за по-късно“.

От друга страна, принцеса Кейт вече е гледала филма, разкривайки, че я е оставил в „потоци от сълзи“. Макар да изглеждаше като олицетновение на перфектността, тя се пошегува за гледането на лентата преди церемонията: „Всъщност помислих, че беше лоша идея. Озовах се с много подпухнали очи“.