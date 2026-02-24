Канализацията победи най-модерния самолетоносач на САЩ за 13 милиарда долара

Н ай-големият самолетоносач в света изпитва затруднения с една услуга, която е неразделна част от живота на всеки моряк – тоалетната.

USS Gerald R. Ford, чието производство струва приблизително 13 милиарда долара и който наскоро участва в ударите на САЩ срещу Венецуела, довели до залавянето на действащия президент Николас Мадуро, е изправен пред постоянни проблеми с водопроводната инсталация на близо 650-те тоалетни на борда, съобщава Navy Times .

В космоса без... тоалетна

Усложненията включват основно вакуумната система за събиране, съхранение и прехвърляне (VCHT), която транспортира и изхвърля отпадъчните води чрез засмукване под налягане. Проблемите обаче не са оказали влияние върху оперативната готовност или изпълнението на мисиите, според лейтенант-командир Дейвид Картър, говорител на Командването на силите на флота на САЩ.

По думите на Картър, повредите обикновено са изолирани инциденти, които не засягат останалата част от канализационната система. „Ремонтът отнема средно между 30 минути и два часа“, заяви той.

„През това време останалата част от системата продължава да работи самостоятелно“.

ВВС на САЩ приземени от безпаричие

Картър също така отбеляза, че нуждите от поддръжка са намалели в хода на мисията и че се планират подобрения на системата при следващите технически прегледи.

Въпреки думите на Картър, че за кораба няма публични записи за външна помощ, NPR публикува доклад, според който екипажът е търсил съдействие за неизправните тоалетни 42 пъти от 2023 г. насам, като 32 от повикванията са само през 2025 г. Дванадесет от тях са постъпили, след като корабът напусна военноморската база Норфолк на 24 юни 2025 г. за редовното си разгръщане в зоната на Южното командване на САЩ.

Според информацията, NPR разполага и с имейли, показващи 205 повреди на тоалетните в рамките само на четири дни. В един от имейлите вината се хвърля върху моряците с твърдението, че се отнасят лошо към канализационната система и я повреждат.

Инцидент с изтребител на борда на американски самолетоносач

В изявление до Military Times Картър потвърди, че на борда има средно по едно повикване за поддръжка на ден и че те често са резултат от „попадане на неподходящи материали в системата“.

От Military Times са поискали допълнителна информация за това какви са били тези материали.

Полет на Air India принудително се върна заради запушени от дрехи тоалетни

Междувременно проблемите с баните на борда на USS Gerald R. Ford не са нов феномен. Доклад на Сметната палата (GAO) от 2020 г. посочи, че канализационните тръби, преплетени в целия кораб, са твърде тесни, за да обслужват правилно нуждите на екипажа от над 4000 души.

За отпушване на тоалетните ВМС са принудени да харчат по 400 000 долара за всяко промиване със специален киселинен химикал, предназначен да почиства претоварените тръби.

Проблем, който Флотът е трябвало да предвиди

Това, което прави случая с CVN-78 забележителен, е фактът, че ВМС на САЩ вече са се сблъсквали с подобни проблеми при USS George H.W. Bush (CVN-77) – последният суперсамолетоносач от клас „Нимиц“. Това беше първият американски боен кораб, оборудван с вакуумна канализационна система, припомня Forbes .

През 2011 г. всички 423 тоалетни на борда на CVN-77 излизат от строя едновременно на два пъти. Според доклад на The Washington Post от това време, моряците са били принудени да уринират в душовете или в индустриалните мивки на работните си места. Някои от моряците са използвали бутилки, които са изпразвали зад борда, докато жените са стискали толкова дълго, че някои са развили здравословни проблеми.

"Плаващо бедствие": Луксозен круиз се превърна в кошмар за стотици пътници

Представители на флота обвиниха за проблема екипажа, който изхвърлял „неподходящи предмети“, включително тениски, бельо, чорапи, хигиенни материали, прибори за хранене и дори глави на парцали за чистене. Най-малко два пъти по време на първото плаване на CVN-77 всички „хедс“ (heads – военноморски термин за тоалетни) са били извън строя. Само през 2011 г. са изразходвани около 10 000 работни часа в опити за отстраняване на проблемите.

Доклад на Сметната палата от март 2020 г. , озаглавен „Военноморско корабостроене: Повече фокус върху поддръжката още в началото на производствения процес може да спести милиарди“, идентифицира 150 системни проблема с поддръжката на CVN-78, включително тоалетните, за които е установено, че са с недостатъчен капацитет за масивните бойни кораби.

„Флотът използва съвсем нова тоалетна и канализационна система при CVN 77 и 78, подобна на тези в пътническите самолети, но увеличена като мащаб за екипаж от над 4000 души. За да се справи с неочакваните и чести запушвания, Флотът реши, че трябва редовно да извършва киселинно промиване на канализацията на CVN 77 и 78 – непланирана мярка за поддръжка за целия период на експлоатация на кораба.“

Въпреки че киселинното промиване почиства системата, то струва над 400 000 долара при всяко изпълнение, а ВМС на САЩ тепърва трябва да определят колко често трябва да се извършва процесът.

Запушени тръби

Системата VCHT използва вакуумно засмукване, за да тегли отпадъците през близо 400 километра (250 мили) тръби до резервоари за пречистване. Системата работи в две основни секции и ако едната загуби вакуумно налягане поради запушване, всички тоалетни на кораба стават неизползваеми. При една масова повреда на CVN-77 ремонтът е отнел 35 часа непрекъсната работа. Проблемът се задълбочава от липсата на „резервен план“, като преносими тоалетни или т.нар. „wag bags“ (пластмасови торби за човешки отпадъци).

Ситуацията на борда на USS Gerald R. Ford се усложнява и от факта, че това е първият самолетоносач с полово неутрални тоалетни без писоари. ВМС взеха това решение, за да увеличат гъвкавостта при настаняването на екипажа, но оттогава критиците отбелязват няколко проблема, включително факта, че жените са по-малко от 18% от моряците във флота, а всяка тоалетна заема повече място от стенен писоар.

Не е ясно кога е извършено последното киселинно промиване. Този процес може да се извършва само във военноморски корабостроителници и ремонтни бази; той не може да се прави в открито море поради сложността му и екологични съображения.

Проблемите с VCHT са се увеличили по време на настоящата мисия. „Всеки ден, в който целият екипаж е на борда, се подава сигнал за ремонт или отпушване на част от системата“, се казва в документ на ВМС, предоставен на NPR.

Флотът продължава да търси решение, като една от опциите е увеличаване на екипите за поддръжка. Това би означавало повече моряци на борда на USS Gerald R. Ford, въпреки че той е проектиран с автоматизация, целяща именно намаляване на числеността на екипажа.

Тоалетните са само една от няколкото нови системи, които не работят според очакванията. Отне месеци да се отстранят проблемите с асансьорите за боеприпаси, а президентът Доналд Тръмп критикува модерните електромагнитни катапулти. Тръмп призова Флотът да се върне към изпитаните, макар и по-малко ефективни парни катапулти. Той обаче не е коментирал нищо за тоалетните.

Експертите предполагат, че използването на VCHT на бойни кораби може да е било грешка. Това, което е проектирано за круизен кораб, който редовно се връща в пристанището, може да не е ефективно за ядрен суперсамолетоносач с неограничен обсег, който прекарва седмици или повече в морето.

„Може би това е пример, в който трябваше да запазят старата система, вместо да преследват новата технология“, казва Браян Кларк от института „Хъдсън“. Засега Военноморските сили на САЩ редовно изхвърлят пари в канала, а понякога – и нищо друго.