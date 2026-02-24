„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Предупреждение: Тази история съдържа подробности за крайно насилие и препратки към самоубийство.

Четирима руски войници разкриват ужаса и бруталността на условията от тяхната страна на фронтовата линия в Украйна, като двама от мъжете казват пред Би Би Си (BBC), че са видели как войници са били екзекутирани на място заради отказ да изпълнят заповеди.

Един мъж разказва на документален екип, че е видял войник, екзекутиран по заповед на неговия командир, който през 2024 г. е бил удостоен със званието „Герой на Русия“. „Виждам го – само на два метра, три метра… щрак, щрак, бам“, казва той.

Друг войник, от различно подразделение, твърди, че е видял как неговият командир лично застрелва четирима души. „Познавам ги“, казва той за екзекутираните войници. „Спомням си как един от тях крещеше: „Не стреляй, ще направя всичко!“.

Един от тях също казва, че е видял 20 тела на свои бойни другари, лежащи в яма, след като са били „нулирани“ от свои. Терминът „нулирам“ е руски военен жаргон за екзекуция на собствен човек.

В документалния филм „The Zero Line: Inside Russia's War“ мъжете дават подробни разкази за това как са били измъчвани заради отказ да участват в щурмове, които описват като граничещи със самоубийствени мисии. Руските войници наричат тези атаки „месни бури“, тъй като вълни от мъже биват изпращани непрекъснато през фронтовата линия, за да се опитат да изтощят украинските сили.

За първи път, смята Би Би Си, руски войници от фронтовата линия говорят открито и поименно за това как са били свидетели на командири, нареждащи екзекуции на собствените си хора.

Един от мъжете, чиято работа е била да идентифицира и брои загиналите войници, предоставя подробни списъци, показващи, че е единственият оцелял от група от 79 души, с които е бил мобилизиран. Тъй като е отказал да отиде на фронтовата линия, той казва, че е бил измъчван и върху него е било уринирано. Други в неговото подразделение, които отказвали, били подлагани на електрошок, държани гладни и след това изпращани в „месни бури“ без оръжие, казва той.

Четиримата мъже, които в момента се укриват, разказват за ужасите, на които са били свидетели, на неразкрита локация извън Русия.

Почти всяка публична опозиция срещу нахлуването на президента Владимир Путин в Украйна е била потушена в Русия. Москва не публикува официални данни за жертвите, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство заявява, че над 1,2 милиона руски военнослужещи са били убити или ранени от началото на пълномащабното нахлуване на 24 февруари 2022 г.

Руското правителство заявява, че въоръжените му сили „действат с най-голяма сдържаност, доколкото е възможно при условията на конфликт с висока интензивност, като се отнасят към личния състав с максимална грижа“. „Информацията относно предполагаеми нарушения и престъпления се разследва надлежно. Не можем независимо да проверим точността или автентичността на предоставената от вас информация“, добавят оттам.

Подробните свидетелства от първа ръка на четиримата мъже потвърждават също съобщенията за разпад на закона и реда по руската фронтова линия.

Иля, войникът, който е идентифицирал и броил загиналите, е един от мъжете, които казват, че са видели как другари са били убивани от командири. Преди войната 35-годишният мъж е преподавал на деца със специални образователни потребности и аутизъм в Кунгур, в Уралските планини. През май 2024 г. полицията се появила в дома на родителите му и му казала, че е мобилизиран. Той казва, че е бил мобилизиран заедно с още 78 мъже в наборен център в град Перм.

„Почти всички бяха пияни“, казва той. „Напред в битка! Ще хванем Зеленски и ще издигнем нашия флаг!“ – спомня си, че са крещели. „Гледах ги и си мислех: “Как се озовах тук? Беше ме толкова страх”, добавя той. След пристигането си в Украйна, Иля казва, че повечето от мъжете били изпратени директно на фронтовата линия. Той казва, че не е искал да стреля или да убива никого и в крайна сметка се озовал в команден пункт.

Условията били брутални и той казва, че е станал свидетел как четирима души били застреляни от упор от командир – един в Пантелеймонивка и трима в Новоазовск, и двете в окупирания от Русия Донецк в източна Украйна, защото били избягали от фронтовата линия и отказали да се върнат.

„Най-тъжното е, че ги познавах. Спомням си как един от тях крещеше: “Не стреляй, ще направя всичко!”, но той (командирът) ги нулира въпреки това“, казва Иля.

„Нулирането“ обикновено се извършва като наказание за отказ от заповеди и служи като средство за сплашване на други, които може да обмислят същото, казват мъжете. „Съдбата ти зависеше от командира ти. Командирът е на радиостанцията: „Нулирай този, нулирай онзи“, казва Иля.

Екзекуциите на войници, отказали заповеди, не се ограничавали само до подразделението на Иля.

„Разбира се, че убиват свои хора, това е нормално нещо“, казва Дима. Преди войната 34-годишният мъж живеел със съпругата си и дъщеря си и работел в Москва като техник по ремонт на съдомиялни машини.През октомври 2022 г., по думите му, вървял между обекти, когато група полицаи го спрели.

„Те просто видяха паспорта ми, направиха нещо на лаптопа си и ми казаха: „Ако не отидеш в армията, ще отидеш в затвора“, спомня си той на английски. Дима казва, че не е искал да убива никого, затова, въпреки че нямал медицински опит, се присъединил към медицинско подразделение. По-късно бил преместен в бригада, където трябвало да евакуира ранени войници от фронтовата линия.

Именно там, в 25-а бригада, Дима казва, че е видял свои колеги да бъдат екзекутирани по заповед на неговия командир. „Виждам го – само на два метра, три метра. Просто убийства, просто щрак, щрак, бам. Това не е драма, не е филм, това е реалният живот“, казва той. Командирът на Дима, Алексей Ксенофонтов, е бил награден със „Златна звезда“, най-високото държавно отличие, и е бил обявен за „Герой на Русия“ през 2024 г.

Но Ксенофонтов е бил обвинен от семействата на мъже, загинали в неговото подразделение. В съвместно писмо през януари 2025 г. те се обръщат директно към Путин с молба да разследва твърденията за бруталност в неговата част. „Те защитаваха нашата Родина с чест и гордост!!! Но в действителност се оказаха в бандата на тези командири, които получиха награди за десетки хиляди загинали и изчезнали! И те продължават да изтребват нашите мъже! Чувствайки своята безнаказаност!“, се казва в писмото.

Дима нарича Ксенофонтов „касапин“. „Той даде твърде много заповеди за убиване на войници, твърде много кръв има по ръцете му, твърде много“. Дима описва също как е видял телата на 20 мъже, пристигнали в неговата база предишната вечер, да лежат в канавка, след като са били застреляни. Той казва, че е разговарял с няколко от мъжете, всички бивши затворници, преди да стане свидетел как на следващата сутрин ги отвеждат.

Като медик, за загиналите редовно му било докладвано, и той казва, че му било съобщено, че тези мъже са били застреляни от командир и банковите им карти са били взети. „Двадесет момчета ни докараха. Просто им взеха банковите карти и ги убиха“, спомня си той. „Не е проблем да отпишеш някого. Просто измисляш доклад“. Дима казва, че му било казано, че банковите карти са били взети от командири.

Документалният филм на Би Би Си включва и разказ на друг бивш войник – старши щабен офицер, който казва, че е служил в руската армия 17 години. Бившият офицер, когото не назоваваме, казва, че е говорил с мъж, който е помогнал за убийството на група високопоставени офицери. Мъжът казал, че е бил част от „ликвидационен отряд, изпратен да довърши всички оцелели“, спомня си бившият офицер. „Никога не съм виждал нещо подобно през всичките си години служба“.

И четиримата мъже разказват с потресаващи подробности за ужасяващите мисии „месна буря“ – част от по-широката руска тактика „месомелачка“ на украинските бойни полета. Бурите са толкова смъртоносни, че ги оприличават на самоубийствени мисии.

„Видях как командирите изпращат вълна след вълна, хвърляйки мъже като месо срещу украинците, за да им свършат боеприпасите и дроновете и следващата вълна да достигне целта си“, казва друг бивш войник, Денис.

Всеки ден през 2025 г. между 900 и 1500 руснаци са били убити или ранени в Украйна, според Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Дима обяснява как работят „бурите“ на практика. „Изпращаш трима души, после още трима. Не става, изпращаш 10. Не става с 10, изпращаш 50“, казва той. „В крайна сметка ще пробиеш. Това е логиката на армията. Имахме 200 загинали за три дни. При първата „месна буря” на нашия полк ни пречупиха, нашият полк беше унищожен само за три дни“, казва той.

След това Дима показва видео, качено в социалните мрежи през октомври 2023 г., в което майки и съпруги на мъже, загинали в неговото подразделение, говорят срещу огромните загуби. Чува се как една жена казва: „На нашите мъже беше наредено да настъпват въоръжени само с автомати и лопати“. Друга казва: „Има ужасни загуби. Нашите мъже отиват на заколение“.

Онези, които не са убити за отказ да участват в „буря“, често са изправени пред тежки и унизителни последици, казва Иля. Той показва видео в Telegram на мъже от неговото подразделение в Пантелеймонивка в Донецк. „Да нахраним животните“, казва мъж, преди да вдигне капак и да покаже трима мъже, приклекнали в яма.

„О, гладни ли сте? Искате ли да ви нахраним?“ пита снимащият, преди един от мъжете да вдигне глава и да кимне, протягайки ръце, докато сухо зърно се изсипва в ямата. „Виж как яде“, казва снимащият, докато мъжът в ямата яде зърното.

Някои мъже били „държани гладни с дни“ и подлагани на електрошок, казва Иля, преди да бъдат изпращани в „месни бури“ без оръжие. Самият той е бил измъчван, казва той, след като отказал да участва в една такава „буря“. „Вързаха ме за дърво, удариха ме няколко пъти с палка и опряха пистолет в главата ми.

„Не знам как да го кажа, те отидоха до тоалетната върху мен. Командирът каза на всички: „Имаме нова тоалетна”. Бях вързан половин ден“. След като бил отвързан, Иля направил опит да отнеме живота си.

Денис, който казва, че веднъж тайно е носил храна и вода на войници в ямата, показва на документалния екип видео на обвинен дезертьор, върху когото се уринира, което Би Би Си не е успяла независимо да провери. „Това е унижение на човешката чест и достойнство. В руската армия това се превърна в норма. Това е незаконно, но никой не е наказан за това. Напротив, момчетата дори са насърчавани да го правят“, казва той.

Денис, на 27 години, показва и снимка, която по думите му е направена малко след като два от предните му зъба били избити от негов началник, защото им бил казал, че не иска да търси изчезнал дрон. „Ужасно е, просто трябваше да продължа“, споделя той.

В крайна сметка Дима бил повишен, въпреки че казал, че не иска да става офицер. Той показва снимка от церемонията, на която получил офицерско звание. След повишението си той казва, че не е изпращал хората си на „месна буря“. „Отказах да го направя. Аз нямаше да трябва да отида напред лично, но не можех просто да им дам заповедта“.

Това довело до ареста му от военната полиция и отвеждането му в Зайцево, импровизиран затвор, казва Дима. „Там ме измъчваха с електрошок“, спомня си той, като добавя, че силата на първия удар го накарала да се изходи по голяма нужда. Той казва, че е бил измъчван всеки ден в продължение на 72 дни. „Само изтезания, всеки ден с каменни лица. Без емоции, лудост е“, казва той за своите мъчители.

Всички мъже, с които разговаряхме, сега са извън Русия, но носят психически белези от фронтовата линия в Украйна. „Сънувам. Виждам гора, пълна с мъртви тела, просто смазани хора с лица, мръсни бели усти, пълни с кръв. Миризмата… тя не мирише, тя има вкус“, казва Дима.

„Аз съм престъпник и никой не го е грижа – моето престъпление е просто, че не искам да убивам. В руската армия има твърде много момчета, които не искат тази война, които мразят командирите, които мразят Путин, които мразят нашата система, и те трябва да ни пречупят“, казва той.

Иля казва, че обича страната си, „но не и това, което Путин ѝ причини“. „Там могат да пречупят всеки, няма значение дали си силен или не. Почти ме пречупиха, но не напълно“, завършва той.