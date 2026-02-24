Свят

Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

Над 8000 полета бяха отменени, пътища затворени и учебни занятия спрени поради обилни снеговалежи, съобщават американските власти

24 февруари 2026, 09:40
Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир

Четири години война в Украйна: Зеленски и европейските лидери с призив за траен мир
Жива верига в

Жива верига в "Студентски град" срещу строителство, което блокира достъпа до блок
„Не стреляй, ще направя всичко!“: Ужасът и бруталността в руската армия

„Не стреляй, ще направя всичко!": Ужасът и бруталността в руската армия
4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри
Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони
Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите
Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо" и защо градовете в Мексико горят заради него?

С илна буря в североизточната част на САЩ парализира въздушния транспорт и пътуванията, при което 8000 полета бяха отменени, а други забавени, предаде Ройтерс.

Бурята предизвика също снеговалежи в североизточната част на САЩ, при което бяха затворени пътища и бяха отменени учебни занятия.

Днес се очаква да бъдат отменени около 7% от всички полети за разлика от вчера, когато бяха отменени 19%.

Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия, отбелязва Ройтерс.

Авиационната компания "Саутуест Еърлайнс" заяви, че от утре ще увеличи полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Компанията, базирана в Далас, Тексас трябваше да отмени 7% от полетите си вчера, което е по-малък процент в сравнение с този на нейни съперници.

Авиолинията "Джет Блу" е била най-засегната, като вчера тя е трябвало да отмени 80% от полетите си, сочат данни от сайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт Ауеър". "Джет Блу" посочи, че досега е трябвало да отмени общо 1600 полета.

Железопътната компания "Амтрак" също отмени пътуванията на десетки влакове на линията между Бостън и Ню Йорк и по други маршрути в североизточната част на страната.

Властите на няколко щата наредиха на шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи за по-продължителен период от време поради обилните снеговалежи.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
biss.bg
Мистерията защо кучетата заравят костите си

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 15 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 12 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 13 часа
