Силна зимна буря предизвика закъснения и отменени полети в САЩ

С илна буря в североизточната част на САЩ парализира въздушния транспорт и пътуванията, при което 8000 полета бяха отменени, а други забавени, предаде Ройтерс.

Бурята предизвика също снеговалежи в североизточната част на САЩ, при което бяха затворени пътища и бяха отменени учебни занятия.

Днес се очаква да бъдат отменени около 7% от всички полети за разлика от вчера, когато бяха отменени 19%.

Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия, отбелязва Ройтерс.

Авиационната компания "Саутуест Еърлайнс" заяви, че от утре ще увеличи полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Компанията, базирана в Далас, Тексас трябваше да отмени 7% от полетите си вчера, което е по-малък процент в сравнение с този на нейни съперници.

Tormenta invernal: Más de treinta centímetros de nieve, vuelos cancelados por ventisca que paraliza el noreste de EEUU; El alcalde de Nueva York, pidió a la población evitar traslados innecesarios https://t.co/cxlSfFR3Iz pic.twitter.com/up42ISfjPy — LA CRÓNICA (@lacronicacom) February 24, 2026

Авиолинията "Джет Блу" е била най-засегната, като вчера тя е трябвало да отмени 80% от полетите си, сочат данни от сайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт Ауеър". "Джет Блу" посочи, че досега е трябвало да отмени общо 1600 полета.

Железопътната компания "Амтрак" също отмени пътуванията на десетки влакове на линията между Бостън и Ню Йорк и по други маршрути в североизточната част на страната.

Властите на няколко щата наредиха на шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи за по-продължителен период от време поради обилните снеговалежи.