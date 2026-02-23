Любопитно

Любопитно

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

23 февруари 2026, 13:51
С ъбуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин.

Какво се случва, когато се събудиш посред нощ

Д-р Ламис Хамдан съобщава, че дори кратките събуждания могат да нарушат нощната възстановителна работа на тялото. По време на здравословен сън мозъкът преминава през етапи на дълбок не-REM сън (физическо възстановяване, имунна активност) и REM сън (обработка на паметта, емоционална регулация, възстановяване на мозъка).

Когато се събудите посред нощ и след това заспите отново, тялото ви за кратко се изключва от нормалния си режим на сън и след това се опитва да влезе отново в него.

Това нарушение понякога може да бъде съпроводено с временен скок на кортизола, сърдечната честота и бдителността, тъй като мозъкът интерпретира будността като сигнал за оценка на околната среда, преди да се успокои отново.

Как да „хакнете“ биологичния си часовник: Лесни трикове за непрекъснат сън
6 снимки
Двойка пие вино пред камина
дете момиче легло мобилен телефон
спалня интериор
прегаряне стрес

Кратките събуждания са биологично нормални и се случват няколко пъти през нощта, често незабелязано. Именно тези чести или продължителни събуждания могат да фрагментират дълбокия сън и REM съня, което води до симптоми като умора, нарушена регулация на настроението, инсулинова резистентност и повишени сигнали за стрес.

Да заспя или да стана?

Това решение зависи донякъде от времето и условията. Ако се събудите посред нощ или рано сутрин, най-добре е да се опитате да заспите отново. Ако обаче се събудите около час преди алармата си, можете да опитате да заспите отново, но ако това не стане, използвайте времето, за да направите нещо успокояващо (медитация, четене на книга).

Като цяло е важно да знаете колко бодро се чувства тялото ви в момента. Ако се събудите отпочинали или сънливи, най-добрият вариант е да останете в леглото и да заспите отново. Този допълнителен сън е важен за настроението и физическото възстановяване.

Когато стоите в леглото дълго време, докато сте будни, мозъкът ви може да започне да свързва леглото с място за размисъл, особено ако това продължава седмици или месеци. В този случай е по-добре да станете за кратко и да правите нещо нестимулиращо при много слаба светлина, като например четене или слушане на нещо успокояващо, докато отново не се почувствате сънливи.

Как да предотвратим събуждането посред нощ? Вижте няколко идеи, които работят в нашата галерия.

Източник: rbc.ua    
събуждане посред нощ биологичен часовник фази на съня нарушения на съня REM сън дълбок сън умора кортизол възстановяване хигиена на съня
