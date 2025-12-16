Любопитно

Дженифър Анистън разкри своето „върховно" средство против стареене на 56 години

На 56 години Дженифър Анистън разкрива, че тайната на стегнатото ѝ тяло и младежкия ѝ вид са редовните силови тренировки, тъй като мускулите дават енергия, увереност, по-добро здраве и по-дълъг живот

16 декември 2025, 16:56
Дженифър Анистън разкри своето „върховно" средство против стареене на 56 години
Източник: gettyimages

Н а 56 години Дженифър Анистън има тяло, за което много от нас могат само да мечтаят – независимо от възрастта. Звездата от "Приятели" винаги е изглеждала стегната и мускулеста, с ясно изразени коремни мускули и стройни ръце.

Като се има предвид, че тя почти никога не изглежда нищо по-малко от перфектно оформена, често сме се питали как поддържа физиката си. Сега тя най-накрая разкри тайната си, като обясни:

„Мускулите са върховното средство против стареене. Аз изграждам сила, която подхранва енергията ми, увереността ми и дълголетието ми“.

Любопитни как мускулите могат да служат като инструмент срещу стареенето, от Hello! са разговаряли с личния треньор Шакира Акабуси. Тя обяснява как мускулите ни помагат да се чувстваме млади, но също така сподели и отрезвяващия факт, че с възрастта мускулната маса намалява бързо.

Защо мускулите са против стареене?

„Много от нас знаят, че с възрастта губим костна маса, но по-малко хора осъзнават, че мускулите също губят сила и обем, когато остаряваме. Това е нормален процес, известен като саркопения“, започва Шакира.

„Свързаната с възрастта загуба на мускулна маса е основна причина за физическа слабост и увеличава риска от падания и счупвания при по-възрастните хора“.

На 56 години Дженифър Анистън със сигурност не изглежда крехка – и това най-вероятно се дължи на отдадеността ѝ към изграждането на мускули чрез редовни упражнения. Тук Шакира споделя своите съвети как да поддържаме мускулите си в средна възраст и след това.

Поддържане на мускулите в средна възраст

„Има два вида тренировки, които са идеални за борба със загубата на мускулна маса, като ни помагат да изграждаме сила и да стимулираме образуването на нова костна тъкан“, обяснява тя.

„Упражненията с натоварване на собственото тегло, при които сме изправени на крака, поставят скелета под леко напрежение и стимулират костите да изграждат повече костна тъкан“, допълва Шакира.

„Освен това упражненията със съпротивление – като вдигане на тежести или бутане и дърпане срещу съпротивление – помагат за укрепване на мускулите. Силовите тренировки причиняват малки, микроскопични разкъсвания в мускула, а когато влакната се възстановят, те стават по-здрави и по-силни“.

Относно това колко често трябва да тренираме мускулите си, друг личен треньор – Кейт Роу-Хам – допълва:

„Ползите от силовите тренировки за дълголетието са огромни. Две или три тренировки седмично подобряват баланса, намаляват риска от падания и улесняват ежедневието – независимо дали става дума за носене на покупки или игра с внуци. Силовите тренировки също така ускоряват метаболизма, подпомагат здравето на сърцето и помагат за регулиране на нивата на кръвната захар“.

Готови ли сте да опитате и вие? Лесните упражнения за поддържане на мускулите са напълно постижими – а ръцете на Дженифър Анистън може да не са толкова далечна цел.

