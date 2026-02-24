Подсъдимият Джунейт Дюлгеров призна вината си по делото за катастрофата на околовръстното в Пловдив

П одсъдимият по делото за смъртта на семейство на околовръстния път на Пловдив Джунейт Дюлгеров призна изцяло вината си на първото съдебно заседание. По негово желание процесът в Окръжния съд в Пловдив протече по процедурата за съкратено съдебно следствие. Присъдата на Дюлгеров ще бъде прочетена в 13:00 часа.

Инцидентът се случи в края на ноември миналата година на кръстовището на околовръстния път и отбивката за пловдивския квартал „Коматево“. Шофьорът на тежкотоварния автомобил Джунейт Дюлгеров, на 24 години, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лекия автомобил на семейството. На място са загинали 43-годишна жена, шофирала автомобила, 42-годишният ѝ мъж и 14-годишното ѝ дете. Другото дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница. Според експертизите подсъдимият е надвишил с 30 км/час позволената скорост, а автомобилът на семейство Пушкови се е движил с 30 км/ч под ограничението. Ударът е бил толкова тежък, че колата е била влачена 80 метра.

Съдебният състав конституира като частни обвинители брата на загиналата жена – Христо Чалъков в лично качество и като настойник на оцелялото седемгодишно дете, майката на загиналата – Христина Чалъкова, и сестрата на починалия мъж – Михаела Пушкова-Даскалова.

Дюлгеров направи самопризнания и се съгласи с фактите от обвинителния акт, като отказа да се събират доказателства, да се разпитват свидетели и да се изслушват вещи лица. „Признавам вината си и съжалявам за това, което се случи. Изказвам сърдечни съболезнования на близките на семейството, не съм искал да стане, съжалявам много“, каза в залата подсъдимият.

Прокурор Владимир Вълев коментира, че според събраните доказателства, причината за тежката катастрофа е загуба на контрол над тежкотоварния автомобил поради разсейване. По думите му, от края на 2019 до края на 2025 г. Дюлгеров има издадени 10 наказателни постановления и 30 фиша. Вълев поиска балансирано наказание, което да бъде редуцирано с една трета, предвид признаването на вина, и да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години.

Представителите на частните обвинители поискаха най-тежкото наказание. Те подчертаха тежката загуба за седемгодишното дете и семействата на загиналите.

Адвокатът на подсъдимия Васил Василев каза в пледоарията си, че няма спор за множеството наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата. В голямата си част обаче те са неправилно паркиране и неизползване на колан, каза юристът и допълни, че на името на Дюлгеров има два автомобила, които се управляват и от други хора. Като смекчаващи обстоятелства Василев посочи признаването на вината, оказаното съдействие в хода на досъдебното производство, добрите характеристични данни от работодателите му и младата му възраст. Адвокатът поиска наказание в предвидения минимум.

Преди началото на делото близки и познати на загиналите протестираха с искане за бърз и справедлив процес и максимално наказание за виновника. Те разказаха, че в нощта на катастрофата семейството се е прибирало от семейно тържество в село Първенец.