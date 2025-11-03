Любопитно

Дженифър Анистън потвърди новата си връзка със сладка снимка

Това е първата публична връзка на Анистън от 2018 г.

3 ноември 2025, 14:00
Х оливудската звезда Дженифър Анистън потвърди връзката си с Джим Къртис, публикувайки негова снимка в Instagram, за да отпразнува рождения му ден в неделя, 2 ноември, предаде CNN.

Двамата са заедно от няколко месеца; Къртис дори присъства на премиерата на последния сезон на „The Morning Show“ през септември.

„Честит рожден ден, любов моя“, написа 56-годишната Анистън към публикуваната снимка на двамата, прегърнати.

Но до неделя нито Анистън, която играе в „The Morning Show“, нито Къртис бяха коментирали публично връзката си.

Джим Къртис и Дженифър Анистън споделят интерес към здравословния начин на живот.

Къртис е известен гуру по психичното здраве, който често публикува видеа в Instagram, насърчавайки 677 000-те си последователи да използват уверения, подкани за дневник и умишлен език, за да променят мисленето си.

На уебсайта си той се описва като „автор, лектор, хипно-коуч и образовател“, чиято мисия е „да промени здравето и уелнеса на света“.

Дженифър Анистън - любимката на Америка
26 снимки
Дженифър Анистън
Дженифър Анистън
Дженифър Анистън
Дженифър Анистън

Личният живот на Анистън е подложен на голямо внимание, откакто става глобална суперзвезда през 90-те години за ролята си на Рейчъл Грийн в „Приятели“, а това внимание само се засилва след много публичния ѝ развод с Брад Пит през 2005 г.

През август 2015 г. тя се омъжва за колегата си актьор Джъстин Теру, но двойката се разделя в началото на 2018 г.

Официалното потвърждение в Instagram с Къртис е първата ѝ публична връзка оттогава, предизвиквайки голямо вълнение в коментарите под публикацията.

Няколко знаменитости, включително Лесли Ман, Миранда Кер и Джена Дюан, коментираха със сърца, докато комедиантката Ейми Шумър написа „Красива двойка. Лечебни добри ангели“.

Някои от феновете на Анистън реагираха на новината, публикувайки GIF-ове от „Приятели“ или споделяйки радостта си с коментари като „никой не заслужава повече щастие“.

Източник: CNN    
