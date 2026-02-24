Освободиха лорд Манделсън под гаранция

Б ившият посланик на Великорбитания в САЩ лорд Питър Манделсън е бил освободен под гаранция, съобщи Metropolitan Police, часове след ареста му в понеделник по подозрение за злоупотреба със служебно положение, стъобщава Би Би Си (BBC).

Метрополитън полицията заяви, че 72-годишен мъж е освободен в очакване на по-нататъшно разследване. Би Би Си е видяла лорд Манделсън да се прибира в дома си в Лондон в 02:00 GMT.

Лорд Манделсън беше арестуван на адрес в Камдън, северен Лондон, в понеделник и отведен в полицейско управление за разпит.

По-рано този месец службите започнаха разследване по обвинения, че докато е бил министър в правителството, лорд Манделсън е предал чувствителна за пазарите правителствена информация на покойния осъден педофил Джефри Епстийн.

Арестът в понеделник последва претърсвания по съдебна заповед на два адреса в Уилтшир и Камдън, се добавя в изявлението на полицията.

Лорд Манделсън не е коментирал публично през последните седмици документите, свързани с Епстийн, но Би Би Си разбира, че позицията му е, че не е действал по никакъв престъпен начин и че не е бил мотивиран от финансова изгода.

Лорд Манделсън стана посланик на Великобритания в САЩ през февруари 2025 г., но беше освободен от поста през септември, след като „Даунинг стрийт“ съобщи, че е излязла нова информация за дълбочината на отношенията му с Епстийн. Правителството заяви, че очаква да публикува първите документи, свързани с назначаването на лорд Манделсън, в „началото на март“.

В понеделник следобед той беше видян да бъде отвеждан от дома си в Лондон от служители в цивилно облекло, които го качиха в задната част на необозначен автомобил. Би Би Си разбира, че арестът му е извършен от служители от централното специализирано звено за тежки престъпления на Мет.

Продължават консултациите между полицията и Crown Prosecution Service.

Обвиненията срещу лорд Манделсън излязоха наяве, след като американският департамент по правосъдието публикува пакет от документи миналия месец, включително имейли между него и Епстийн. Имейл от 2009 г. изглежда показва, че лорд Манделсън е предал оценка от съветник на тогавашния министър-председател Гордън Браун относно мерки на политиката, включително „план за продажба на активи“.

Той също така изглежда обсъжда данък върху бонусите на банкерите и потвърждава предстоящ спасителен пакет за еврото в деня преди той да бъде обявен през 2010 г.

В отговор на ареста на лорд Манделсън, семейството на покойната Вирджиния Джуфре, която обвини Андрю Маунтбатън-Уиндзор в сексуално насилие, заяви, че „поздравява британските власти за предприемането на съществени действия и за третирането на досиетата „Епстийн“ с неотложността, която те изискват“. Андрю последователно е отричал каквото и да било неправомерно поведение във връзките си с Епстийн.

В изявление Скай и Аманда Робъртс заявиха: „Контрастът с продължаващото бездействие в Съединените щати е неоспорим. Оцелелите заслужават прозрачност, бързо разследване и истинско правосъдие, независимо кой е замесен“.

Правителството ще продължи разговорите с полицията относно това кои документи могат да бъдат публикувани, след като по-рано беше посочено, че евентуален арест може да има отражение върху този процес. Правителството все още иска да може да публикува документи, за които се надява, че ще подкрепят твърдението на министър-председателя сър Киър Стармър, че лорд Манделсън е „излъгал“ по време на процедурата по проверка.

Дарън Джоунс, главен секретар към министър-председателя, заяви пред депутатите в понеделник, че протоколите, съдържащи последващите въпроси, отправени от „Номер 10“ по време на първоначалната процедура по проверка за назначението, няма да бъдат включени в първия пакет от публикувани материали, поради „интереса към този документ“ от страна на Метрополитън полицията.

Лидерът на консерваторите Кеми Бейдънок заяви, че арестът на лорд Манделсън е „определящият момент в премиерството на сър Киър“. Бейдънок, която каза, че министър-председателят е „слаб“, добави: „Да гледаш как човекът, когото той назначи на най-високата позиция в нашата дипломатическа служба, бива арестуван от полицията, е образ, който според мен ще остане с нас за много, много години напред“.

Лорд Манделсън беше призован от американски политици да отговори на въпроси като част от разследване на Конгреса относно Епстийн.

Той започва да работи за Лейбъристката партия през 80-те години, като играе ключова роля в движението „Нов лейбър“ и в убедителната изборна победа на сър Тони Блеър през 1997 г.