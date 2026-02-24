Ирански военен хеликоптер се разби в Исфахан

Х еликоптер на иранската армия се разби в пазар за плодове в град Дорчех в централната провинция Исфахан, като при катастрофата са загинали пилотът, вторият пилот и двама търговци, предаде Ройтерс, като се позова на съобщения в ирански медии.

На мястото на катастрофата е избухнал пожар, който вече е овладян.

Military helicopter crashes into a fruit and vegetable market in Dorcheh, central Iran, killing the pilot, co-pilot alongside two civilians, local media say



TRT World February 24, 2026

Експертите казват, че Иран проблеми в областта на авиационната безопасност и в страната често има подобни катастрофи. Много от инцидентите са свързани със самолети, закупени преди Ислямската революция от 1979 г., за чиято поддръжка в Иран няма оригинални резервни части.

Произведен в САЩ изтребител Ф-4 на иранските военновъздушни сили миналата седмица се разби по време на тренировъчен полет в западната провинция Хамадан. При катастрофата загина един от пилотите.