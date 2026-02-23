България

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Това стана ясно от решенията, които взе днес Министерският съвет

Обновена преди 31 минути / 23 февруари 2026, 19:01
Източник: БТА

П равителството назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности. 

За областен управител на област Благоевград е назначен Николай Куколев. Той е магистър по финанси със специализация „Публични финанси“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Куколев има дългогодишен стаж като преподавател по „Публични финанси“ в различни висши училища и богат административен опит. Заемал е позицията на заместник областен управител на област Благоевград в периода 1999 – 2001 г.

Добромир Гюлев е назначен за областен управител на област Бургас. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити, придобивайки значителен управленски и административен опит. 

Областен управител на област Варна е Атанас Михов. Той е доказан професионалист в сферата на вътрешната сигурност с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността „Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР. 

Валентин Михайлов е назначен за областен управител на област Велико Търново. Михайлов притежава магистърска степен по право и по счетоводство и контрол от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Натрупал е значителен административен опит в рамките на трудовия си стаж в същата областна администрация, където е заемал различни позиции в годините. Бил е заместник областен управител в периода 2023 г. – 2024 г. 

За областен управител на област Видин е назначен Иван Иванов. Той е магистър по икономика. Има натрупан дългогодишен стаж в държавната администрация. В периода от 2018 г. до 2024 г. е бил директор на Дирекция „Бюро по труда“-Видин. 

Стефан Стефанов е новият областен управител на област Враца. Той е магистър по българска филология и по право от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода януари – август 2022 година е заемал поста на областен управител на област Враца. 

Новият областен управител на област Габрово е Асен Даскалов. Той е завършил висшето си образование в СУ „Св. Климент Охрисдки“. Професионалният му опит до момента е в частния сектор.

За областен управител на област Добрич е назначен Асен Атанасов. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г. Атанасов е директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна. 

Здравко Тодоров е назначен за областен управител на област Кърджали. Завършва икономика и организация на труда в УНСС-София. Дълги години работи в сферата на търговията, на недвижимите имоти и финансите. 

За областен управител на област Кюстендил е назначен Кристиан Иванчов. По образование е юрист. Бил е зам.-областен управител през 2023 г., а от 2023 г. до 2025 г. е зам.-кмет на Община Кюстендил. 

За областен управител на област Ловеч е назначена Поля Върбанова. Тя завършва история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Върбанова е работила на различни експертни длъжности в Областната управа – Ловеч и в Община Ловеч. 

Михаил Иванов е назначен за областен управител на област Монтана. Завършва икономика и маркетинг във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Има професионален опит в сферата на търговията, а от 2024 г. до настоящия момент е част от екипа на Държавна комисия по сигурност на информацията.

Любомир Гечев е назначен за областен управител на област Пазарджик. Притежава над 18 години управленски опит в публичната администрация и международна бизнес среда. До момента е зам.-кмет на Община Пазарджик. 

За областен управител на област Перник е назначен Георги Недев. Завършва география, геополитика и обществено развитие във ВТУ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Професионалният му опит е свързан с различни частни компании. 

Александър Йотков е назначен за областен управител на област Плевен. Йотков е строителен инженер по Водоснабдяване и канализация в УАСГ в гр. София. Работил е по специалността си в различни частни компании, както и в общините Бяла и Плевен. От октомври 2023 г. до юни 2024 г. е бил заместник областен управител на област Плевен. 

За областен управител на област Пловдив е назначен Владислав Попов. Магистър е по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия. Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните 5 години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет - Пловдив.

Орлин Пенков е новият областен управител на област Русе. Той има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите.  Завършил е 2 магистърски степени в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: „Международни икономически отношения“ и „Финанси“.

Огнян Обрешков е назначен за областен управител на област Разград. Притежава дългогодишен опит като експерт и ръководител в индустриалната поддръжка в големи промишлени предприятия. Машинен инженер по специалностите „Машиностроителни технологии“ и „Топло и газоснабдяване“. Магистър по икономика със специалност „Икономика на индустрията“.

За областен управител на област Силистра е назначен Димитър Караджов. До този момент той е бил директор на дирекция „Икономика“ в община Силистра.  Има дългогодишен опит и в частния сектор. Караджов е юрист по образование. 

Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен. Той е заемал същата длъжност в периода юли 2023 г. –  май 2024 г. Завършил е магистратура  „инженер-агроном“ в Аграрния университет в Пловдив.

Правителството назначи за областен управител на област Смолян Зарко Маринов. Той е бил областен управител  в периода октомври 2021 г. – август 2022 г. Бил е също заместник областен управител на област Смолян през 2014 г. и 2015 година. 

Вяра Тодева е новият областен управител на област София. Тя е била областен управител на същата в област в периода юли 2023 г. – април 2024 г. Преди това е  заемала последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията и заместник областен управител на София град. Завършила  е „Бизнес и финанси’’ в College of North West London и притежава магистърска степен по право и икономика. 

За областен управител на Софийска област е назначен Иван Димитров.  Бил е заместник областен управител на същата обкаст в периода юли 2023 г. – март 2024 г. Икономист е по образование.

Ива Радева е назначена за областен управител на област Стара Загора. Заемала е същата длъжност в периода август 2023 г. – юли 2024 г. По образование е икономист. 

За областен управител на област Търговище е назначен Радослав Бойчев. Магистър е по специалността Национална сигурност от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Бил е избран за народен представител в 46-то Народно събрание. 

Гинка Райчева е назначена за областен управител на област Хасково. Същата длъжност е заемала в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. Преди това е била директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Хасково. Завършила е Пловдивския университет. 

За областен управител на област Шумен е назначен Марин Маринов. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор. 

Биляна Кавалджиева-Димитрова е назначена за областен управител на област Ямбол. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. По образование е юрист.

Източник: БГНЕС    
