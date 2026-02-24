Президентът Йотова: Заемът за отбрана изисква разум и координация между институциите

Т рябва да продължи работата ни по вече одобрените от Европейската комисия проекти, по инструмента SAFE, защото те са необходими за българската армия, да видим дали и как ще преодолеем тези етапи, защото не е лесно. Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова. Йотова присъства на годишната конференция на началника на отбраната. Темата на форума тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“. Конференцията започна с представянето при закрити врата на Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.

Йотова припомни, че става въпрос за заем и разумното съгласие на другите институции е изключително важно. Имам своите забележки – смятах, че отбранителната ни индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се вземат проекти от регистъра на Европейската агенция за отбрана. Това вече е решено и сега трябва да намерим най-добрия начин за реализиране, добави тя.

Илияна Йотова коментира и анализа на отбраната и го определи като задълбочен обзор, много критичен в някои отношения. Днес той е моментна снимка на ситуацията и на най-неотложните проблеми, независимо, че има служебен кабинет и предстоят избори, допълни тя. Започнали са процеси с модернизацията на армията, трябва да има и изградена инфраструктура към техниката, каза още Йотова.

Президентът Йотова благодари на контингентите ни, участващи в многонационалните сили, както и на участвалите в справянето с пожари и наводнения.