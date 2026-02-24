Мистериозна находка: Откриха човешки останки на над 100 г. при строеж на лаборатория

Ч овешки останки, вероятно датиращи отпреди повече от 100 години, бяха открити на строителна площадка, съобщиха миналата седмица служители на Университета на Оклахома, съобщава People.

Строителни екипи направиха откритието в четвъртък, 19 февруари, в бъдещия дом на сградата на университета за лаборатории по науки за живота, съобщaва университетът.

„Работата беше спряна незабавно и университетът уведоми правоохранителните органи и Службата на Държавния медицински експерт. Спазват се всички необходими процедури и държавни закони за защита на погребенията“, казаха от Оклахома.

Училището предположи, че „престъпна дейност“ е изключена, добавяйки: „Въз основа на предварителна оценка няма открития, които да предполагат престъпна дейност. Ранните индикации сочат, че останките датират от началото на 1900 г.“

Училището също така заяви, че обектът „все още е в ранен етап на оценка и ще продължим да спазваме всички законови и регулаторни изисквания“.

„Университетът е поел ангажимент да гарантира, че останките ще бъдат третирани с грижа, достойнство и уважение“, завършва изявлението.

Камион, очевидно свързан с Службата на главния медицински експерт на Оклахома, е присъствал на строителната площадка в петък, 20 февруари, според OU Daily, ученическия вестник на училището.

„Строителни работници са били наблюдавани да пробиват около зона, блокирана от бяла палатка“, съобщава вестникът.

Службата на главния медицински експерт (OCME) на Оклахома съобщи пред PEOPLE в понеделник, 23 февруари, че агенцията „се е отказала от юрисдикция по случая, тъй като това не са съдебномедицински останки“.

Говорител на OCME обясни по-рано пред OU Daily, че откриването на несъдебномедицински останки означава, че смъртните случаи не изискват криминално разследване.

Мястото, където са открити останките, преди е било заето от Сътън Хол, която беше разрушена миналата година за изграждането на новата сграда, съобщи The Oklahoman.