Любовен триъгълник: Кание Уест ревнува бившата си от Луис Хамилтън

Ким Кардашиян започна романтични отношения с автомобилния състезател Луис Хамилтън, който е бил и близък приятел на Кание

24 февруари 2026, 11:23
Източник: Getty Images

Б ившият съпруг на Ким Кардашиян, Кание Уест, не е много доволен от новата ѝ романтика с един от дългогодишните му приятели, съобщава Daily Mail.

45-годишната риалити звезда започна романтични отношения с автомобилния състезател Луис Хамилтън, който е бил и близък приятел на Кание.

Запознат твърди, че рапърът "лудо ревнува" от това, че бившата му съпруга излиза със стария му приятел. Луис и Уест се познават от повече от десетилетие.

Преди около 2 седмици автомобилният състезател и Ким бяха забелязани заедно на романтичен уикенд в Оксфордшир. После пък бяха на екскурзия в Париж. А на 8-и февруари присъстваха заедно на Супербоул.

Парадоксът на Кание и Бианка

Въпреки че Кание официално продължи напред с новата си съпруга – 31-годишната архитектка Бианка Цензори, той трудно приема факта, че Ким е щастлива с друг. Според източник на Daily Mail, ситуацията е „изключително некомфортна“ за музикалния магнат.

„За него винаги е травмиращо да види майката на децата си с друг мъж. Беше трудно с Пийт Дейвидсън, но с Луис е различно, защото тук има намесена дългогодишна лоялност, която Кание смята за нарушена“, коментира източник на "Daily Mail".

Ким Кардашиян търси стабилност?

След шумния развод с Уест и кратката авантюра с комика Пийт Дейвидсън, източници близки до Кардашиян твърдят, че тя е привлечена от дисциплината и спокойствието на Хамилтън.

Докато Кание продължава да предизвиква заглавия с ексцентричното си поведение и провокативните визии на новата си съпруга, Ким изглежда предпочита компанията на атлет от световна величина, който стои далеч от скандалите. 

Източник: Daily Mail    
