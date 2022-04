Хари Стайлс: Срамувах се хората да знаят, че правя секс

Х ари Стайлс може да е истински секс символ, но не винаги се е чувствал комфортно с тази част от себе си.

В ново интервю за Better Homes & Gardens, 28-годишният мъж говори откровено за сексуалната интимност.

„Дълго време се чувствах така сякаш единственото нещо, което беше мое, беше сексуалният ми живот“, сподели той. „Чувствах се толкова засрамен от това, засрамен от идеята хората да знаят, че въобще правя секс, камо ли да знаят с кого."

“Working out who I could trust was stressful, but I think I got to a place where I was like, why do I feel ashamed? I'm a 26-year-old man who's single; it's like, yes, I have sex.” -Harry for Better Homes and Gardens