Партията на Вучич ще прави контрапротести в цяла Сърбия

У правляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), контролирана от президента на Сърбия Александър Вучич, обяви, че ще организира собствени митинги в различни части на страната.

Решението идва като отговор на продължаващите масови протести срещу Вучич, чиито участници настояват за предсрочни парламентарни избори.

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Председателят на СПП и бивш премиер, Милош Вучевич, призова привържениците на партията и президента да се включат в контрамитингите.