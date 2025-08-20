България

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Процедурата по саниране на тази сграда е започнала още преди три месеца

20 август 2025, 20:05
М ъж на 80 години загина, падайки от петия етаж на дома си. Николай е бивш футболист на ОФК „Академик” Свищов. Оказа се, че неговата тераса, както и тези на още над 120 домакинства, са премахнати и необезопасени, а изпълнителят на обекта е прекъснал строителство, предава NOVA.

Катя Босилкова не е в дома си на 9 август, когато получава обаждане, че съпругът ѝ Николай е паднал от петия етаж на дома си.

„Нямам обяснение как точно се е случило. Нямам думи какво направиха с блока ни”, каза тя.

Работник загина след падане от сграда в село Гара Елин Пелин

В подобно положение – с изрязани и необезопасени тераси са всички домакинства на този блок – над 120. Някои от живущите там разказаха, че нямат тераси, нямат климатици, а досега никой не е работил.

Процедурата по саниране на тази сграда е започнала още преди три месеца. Избраната фирма – изпълнител вече има един успешно завършен блок в Свищов. Забавяне на плащанията обаче принудили изпълнителите да преустановят строителните дейности, а отстранените тераси – оставили необезопасени. Ръководителят на обекта отказа коментар.

„Не искам да коментирам. Има разследване. Нека органите си свършат работа си, ще се установи истината”, каза той.

Работник загина в Струмяни, паднал от покрив

Днес на жилищният блок бяха поставени предупредителни табели, мрежи и дървени парапети. От община Свищов, които са бенефициент по програмата, са спрели строителните дейности и заявиха, че ще глобят строителната фирма.

„В момента обектът е спрян по моя заповед. Ще се наложат най-строги санкции на фирмата –изпълнител, както и фирмата-надзорник, която не е изпълнила условията си по договора”, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.

Източник: NOVA    
