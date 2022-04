Оливия Уайлд за гаджето си Стайлс: Той е истинско откритие

О ливия Уайлд нарече приятеля си Хари Стайлс "истинско откритие", коментирайки участието му в предстоящия ѝ филм - "Не се тревожи, скъпа", който ще излезе тази година.

По време на филмовото събитие CinemaCon, състоящо се в Лас Вегас, Уайлд сподели първия пълен трейлър на психологическия си филм, като нарече проектът си много амбициозен.

38-годишната Уайлд коментира закачливо 28-годишния си приятел, носител на Грами, като го нарече „прохождащ актьор без друга кариера, за която да знам“.

В психологическия трилър "Не се тревожи, скъпа" Стайлс си партнира с Флорънс Пю от "Мидсомар", която играе домакиня от 50-те години на миналия век, живееща със съпруга си в утопична експериментална общност, докато е измъчвана от притеснения, че неговата бляскава компания може да крие смущаващи тайни.

Уайлд спомена, че филмите "Генезис", "Матрицата" и "Шоуто на Труман" са повлияли върху режисирането на нейния филм. Тя ги нарече "филми, които разширяват границите на нашето въображение". „Искам да си представите живот, в който имате всичко, което бихте искали“, каза тя. „Не само материални неща… но истинска любов и приятелство. Какво ще ви е необходимо, за да се откажете от този перфектен живот? Готови ли сте да разрушите системата, която е предназначена да служи на света?“

