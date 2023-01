Непознатата история на "Краля на Кокаина" Пабло Ескобар

Е два ли има човек, който да не е чувал името Пабло Ескобар. Известен с прякора „Краля на кокаина“, той е един от най-могъщите и жестоки наркобарони в историята. Отговорен е за смъртта на над 200 съдии, 1000 полицаи, както и десетки журналисти и политици. През 80-те и 90-те години на миналия век оглавяваният от него картел Меделин установил монопол върху търговията с кокаин в САЩ.

В своя пик, организацията внасяла в страната по 15 тона наркотици на ден. В резултат на престъпната си дейност, Ескобар натрупал внушително състояние в размер на около 30 млрд. долара. През 1989 г. той дори заел седмо място в класацията на списание „Форбс“ на най-богатите хора на планетата. Тъй като не можел да депозира незаконните си пари в банки, наркобаронът държал огромни суми в склад, където около една десета от банкнотите били изядени от плъхове или унищожени от влагата.

По думите на счетоводителя му, всеки месец картелът харчел по 2500 долара само за ластици, които били слагани на пачките с пари.

Pablo Escobar's hippos keep multiplying and Colombia doesn’t know how to stop it https://t.co/VD6pMl7P1B pic.twitter.com/Zo6gLp51K6 — CBS News (@CBSNews) February 10, 2019

Хипопотамите на Ескобар

Богатството, което Пабло Ескобар успял да натрупа в резултат на търговията с наркотици, било огромно. Спокойно може да се каже, че той не знаел какво да прави с всичките си пари. Доказателство за това е фактът, че Ескобар разполагал със собствена зоологическа градина. В нея имало хипопотами, внесени в Колумбия лично от наркобарона. Животните се приспособили сравнително лесно към условията за живот в Южна Америка, като днес те обитават както бившия зоопарк (превърнат впоследствие в увеселителен парк), така и района на река Амазонка.

Дебатите за съдбата на хипопотамите не спират. Някои настояват те да бъдат убити, за да бъде напълно заличено наследството на Ескобар, докато други са на мнение, че трябва да бъдат взети мерки за опазването им, тъй като въпросните животни са се превърнали в част от историята на Колумбия.

Трансформацията на Меделин

Меделин е един от най-големите градове в Колумбия (по-многобройно е населението единствено на столицата Богота). През 70-те и 80-те години на миналия век той се превърнал в своеобразна крепост на картела, оглавяван от Ескобар. В наши дни, градът е популярна туристическа дестинация, а сред най-известните атракции са огромното ранчо на наркобарона, неговият гроб, както и къщата, върху покрива на която бил убит.

Трансформацията на Меделин не била никак лесен процес. За да се справят с насилието и престъпността, властите инвестирали значителни суми в града през последните три десетилетия.

Показателен е фактът, че именно там се намира единственото метро на територията на Колумбия. Освен това, преди няколко години правителството на южноамериканската страна взе решение да разруши сградата „Монако“, превърнала се в символ на лукса, в който живеел Ескобар. Днес, на мястото на зданието има мемориален парк, посветен на жертвите на наркобарона и оглавявания от него картел.

Colombia demolishes drug kingpin Pablo Escobar's former home https://t.co/goaFO4onZn pic.twitter.com/47U2nqRNdT — Reuters (@Reuters) February 23, 2019

Кандидат за президент

Въпреки че бил отговорен за извършването на редица жестоки престъпления, Пабло Ескобар се радвал на завидна популярност в Меделин. Той раздавал огромни суми на бедните, с което си спечелил любовта на значителна част от местните жители. По тази причина, те не просто си затваряли очите за неговата незаконна дейност, но и много често му помагали. Всеизвестен факт е, че Ескобар се разправял с враговете си, използвайки метод, наречен plata o plomo, което означава „сребро или олово“.

Когато някой застанел на пътя му, той първо се опитвал да го подкупи, а ако въпросният човек откажел да приеме парите, Ескобар нареждал убийството му.

В интерес на истината, толкова много хора симпатизирали на наркобарона, че той дори решил да се кандидатира за президент на Колумбия. Кампанията му се оказала изключително успешна и Ескобар имал реален шанс да стане държавен глава. Срещу него обаче застанал Родриго Лара Бония, който през 1983 г. бил избран за министър на правосъдието. Той разкрил голяма част от престъпленията на Ескобар, заради което бил убит през 1984 г. Именно благодарение на смелостта на Бония, наркобаронът така и не успял да стане президент.

Plastic bag containing $18m (£14m) hidden in wall found in drug lord Pablo Escobar's house https://t.co/DlT5NhUJAm pic.twitter.com/WugENxk8XP — BBC News (World) (@BBCWorld) September 24, 2020

Затворът „Ла Катедрал“

През 1991 г. Пабло Ескобар сключил споразумение с колумбийското правителство, в резултат на което се съгласил да прекара пет години в затвор. По този начин той избегнал опасността да бъде екстрадиран в САЩ, където наказанието му несъмнено щяло да е значително по-сурово. Освен това, Ескобар трябвало да излежи присъдата си в своя частен затвор „Ла Катедрал“ – луксозен комплекс, разполагащ с футболно игрище, бар, билярдна зала, джакузи и още много удобства. След като заживял там, той продължил да ръководи своята престъпна империя.

На 22 юни 1992 г. правителството все пак взело решение да го премести в обикновен затвор. Ескобар научил за намеренията на властите предварително и избягал, което дало начало на мащабна операция по издирването му. В нея се включили и специални части от САЩ. Освен това била създадена група за саморазправа с Ескобар, наречена „Лос Пепес“.

Тя била финансирана от съперниците му, включително картела Кали и паравоенната организация на наркотрафиканта Карлос Кастаньо. „Лос Пепес“, които получавали помощ от американските и колумбийските разузнавателни служби, избили около 300 от роднините и най-близките сътрудници на Ескобар.

Police in Colombia shut down a small museum dedicated to the life and times of Pablo Escobar, authorities say. https://t.co/7IZ3UZNQY1 pic.twitter.com/fg1Qq5cNJ4 — ABC News (@ABC) September 21, 2018

Смъртта на Ескобар

Официалната версия за смъртта на Пабло Ескобар гласи, че той бил застрелян на 2 декември 1993 г. в Меделин по време на специална операция на колумбийските и американските власти. Наркобаронът бил прострелян три пъти, като единият от куршумите попаднал в главата му. Някои обаче смятат, че истината е друга.

Сред тях е синът на Ескобар – Хуан Пабло. Ето какво споделил той в интервю, дадено за „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ преди няколко години: „Баща ми се е застрелял сам. Трупът му не е бил открит от полицията, а от Карлос Кастаньо…нито колумбийската полиция, нито американските агенти имаха нещо общо с операцията, довела до смъртта на баща ми…казаха ми го патоанатоми, които са извършили аутопсията на трупа. Те били заплашвани и принудени да фалшифицират заключението си. Освен това, баща ми неведнъж ми е казвал къде ще се простреля, ако бъде обкръжен от врагове“.

Още от автора:

Три мистерии, които никога няма да бъдат разгадани​

Как борбата с едрата шарка помогна на САЩ да извоюват своята независимост​

Реформи и иновации: Как САЩ се справиха с петролната криза от 1973 г.

Изненадващи факти за Студената война, които вероятно не знаете

Кой е „Генерал Мраз“ и къде е била най-голямата танкова битка в историята

„Гей бомба“, „Леден червей“: Най-абсурдните проекти на американската армия

Невероятната история на космическата надпревара: СССР и САЩ планирали да взривят атомна бомба на Луната

Шест знаменитости, свързани с нацисткия режим на Хитлер

Най-абсурдните политически скандали в историята на САЩ