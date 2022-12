Как борбата с едрата шарка помогна на САЩ да извоюват своята независимост

Д жордж Вашингтон е една от най-известните и влиятелни личности в историята на САЩ. Той е не само първият президент на страната, но и ръководи американската армия по време на войната за независимост срещу Великобритания.

По време на конфликта, той трябвало да се справи с редица предизвикателства, едно от които се оказало особено сериозно – едрата шарка. Как Вашингтон успял да се справи с този проблем и да предпази войниците си от опасната болест?

Първи сблъсък с едрата шарка

През 1751 г., когато Вашингтон бил 19-годишен, той и брат му Лорънс, който страдал от туберкулоза, заминали за Барбадос. Само ден след като пристигнали на острова, те вечеряли при богатия търговец Гедни Кларк. В своя дневник Вашингтон отбелязал следното:

„Ние отидохме – аз с известна неохота, тъй като семейството му беше засегнато от едра шарка“. Две седмици по-късно станало ясно, че бъдещият президент на САЩ се е заразил с опасната болест. Единственото нещо, което написал в дневника си в продължение на 24 дни, било: „Разболях се от едра шарка“. Въпреки че симптомите на Вашингтон били относително леки, той останал прикован на легло в продължение на близо месец. Историците отбелязват, че имал висока температура и обрив, а освен това изпитвал силни болки по цялото си тяло.

Обсадата на Бостън

През 1775 г. Джордж Вашингтон застанал начело на новосформираната Континентална армия (тя била учредена от американските сепаратисти след избухването на войната за независимост срещу Великобритания). Една от първите му задачи била да превземе контролирания от британците град Бостън. По това време там върлувала епидемия от едра шарка. „Вашингтон отлично осъзнавал какво представлява тази болест и как тя може да извади от строя неговата армия“, отбелязва Елизабет Фен, която е професор по история от университета „Боулдър“ в Колорадо.

