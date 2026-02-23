Любопитно

От сърдечна операция до бизнес за милиони: Хейли Бийбър за най-трудния си път

След инсулт и сърдечна операция, моделът превърна страха в мотивация за създаването на козметичната си империя. Днес Хейли е успешна бизнесдама и щастлива майка, която се радва на първите думи на своя син Джак и на новия си път в живота

23 февруари 2026, 14:53
Източник: Getty Images

Х ейли Бийбър е открила красотата в най-трудния път в живота си, пише E! News.

Основателката на Rhode подробно разказа как последствията от малкия инсулт и сърдечната операция през 2022 г. не само са я направили по-наясно със здравето си, но и са я повлияли да създаде популярната си марка за грижа за кожата. 

„Мисля, че тази ситуация ме направи малко по-хипер осъзната за тялото си, малко по-нервна за нещата и ме накара да ги контролирам“, обясни 29-годишната Хейли в епизода на подкаста Therapuss на Джейк Шейн от 18 февруари. „Винаги съм била наистина фокусирана и очарована от здравето и това беше и причината да искам да се занимавам с Роуд. Манията ми по грижата за кожата идва и от манията ми по медицината.“

Всъщност, моделът, който има 18-месечен син Джак Блус със съпруга си Джъстин Бийбър , научи нови подробности за здравето си по време на това изпитание. През март същата година Хейли разкри, че е била хоспитализирана заради кръвен съсирек в мозъка (също категоризиран като преходна исхемична атака), след като забелязала, че едната страна на лицето ѝ е изтръпнала.

Докато е получавала лечение, лекарите са открили също, че е родена с отворен овал на форамен „пета степен“ - сърдечен дефект, който увеличава риска от преходна исхемична атака (ТИА) и други инсулти, според клиниката в Кливланд. Хейли е претърпяла сърдечна операция малко след това и е отбелязала, че е благодарна, че и двете ѝ състояния са се оправили в рамките на една седмица. 

„Възстановявам се наистина добре. Чувствам се страхотно“, сподели тя във видеоклип в YouTube през април, месец след здравословните си проблеми. „Най-голямото нещо, което чувствам, честно казано, е, че се чувствам наистина облекчена, че успяхме да разберем всичко, че успяхме да го приключим, че ще мога просто да продължа напред от тази наистина страшна ситуация и просто да живея живота си.“ Вярна на думите си, Хейли започна да се фокусира върху кариерата си и стартира Rhode - която стана вирусна заради своите ружове тип „джоб“ и калъф за телефон с балсам за устни - два месеца по-късно. След това тя продаде марката на elf Beauty за 1 милион долара миналия май, решение, което тя наскоро призна, че я е накарало да оцени това, че е бизнес дама. 

„С това вдъхнах нов живот“, обясни тя в подкаста Therapuss . „Чувствам се още по-мотивирана и по-страстна. А сега, когато имаме elf за партньор, чувствам, че имам и по-голям достъп до това, което е вълнуващо.“

И когато не е креативна в лабораторията, тя и Джъстин – който се ожениха през 2018 г. – са свидетели на това как синът им достига важен етап: научава се да казва нови думи.   

„Той непрекъснато казва „Баскетбол““, отбеляза тя. „Днес отидох да го събудя от дрямката му и той каза: „Баскетбол!“ Това е лудост. Толкова е смешно. Той също така започна да казва „Моля“. Толкова е сладко.“

Хейли продължи за майчинството си: „Винаги съм знаела, че искам деца. А когато това се случи, никога не знаеш какво да очакваш. И честно казано? Толкова е забавно.“

Източник: E! News    
