Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

С амолет на молдовската нискотарифна компания Хай Скай, който e излетял снощи от Букурещ, се е върнал спешно на най-голямото международно летище в Румъния, „Хенри Коанда“ в Букурещ, заради технически проблем. Това съобщават местните власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА.
На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж. Всички те са прекарали нощта на летището. Техническите екипи са проверили самолета и сензорът за налягане, който е задействал алармата, е ремонтиран.
Тази сутрин в 9:00 ч. местно (и българско) време самолетът е излетял за Египет. Той осъществява маршрут до куротния град Хургада.