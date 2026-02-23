Свят

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

23 февруари 2026, 12:55
Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С амолет на молдовската нискотарифна компания Хай Скай, който e излетял снощи от Букурещ, се е върнал спешно на най-голямото международно летище в Румъния, „Хенри Коанда“ в Букурещ, заради технически проблем. Това съобщават местните власти в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж. Всички те са прекарали нощта на летището. Техническите екипи са проверили самолета и сензорът за налягане, който е задействал алармата, е ремонтиран.

Тази сутрин в 9:00 ч. местно (и българско) време самолетът е излетял за Египет. Той осъществява маршрут до куротния град Хургада.

Източник: Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева    
Самолет Технически проблем Букурещ Летище Хенри Коанда Хай Скай Пътници Египет Хургада Ремонт Молдовска компания
<p>Печално известна снимка на Андрю се появи в Лувъра</p>

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Свят Преди 37 минути

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 38 минути

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Гръдна (торакална) аневризма на аортата

Тихата заплаха в гърдите: Какво е гръдната аневризма, която уби плувец на 16 г.

България Преди 52 минути

Тя не боли, не дава ясни сигнали и често остава скрита до момента, в който секундите започват да решават съдбата на пациента

<p>Иран с твърдо предупреждение към САЩ</p>

Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

Свят Преди 1 час

Предупреждението беше отправено на фона на засиленото американско военно присъствие и продължаващите дипломатически контакти

<p>Унгария не бива да &quot;предава своята борба за свобода&quot;</p>

Унгария не бива да "предава своята борба за свобода" с блокирането на санкциите срещу Русия

Свят Преди 1 час

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел

.

За да му спаси живота: Внучка подари част от черния си дроб на дядо си

Любопитно Преди 1 час

Дядо във Вирджиния получи подарък от внучка си, който промени живота му

Мястото на атентата в Лвов

Украйна: Атентатът в Лвов е дело на Русия, има арестуван

Свят Преди 1 час

33-годишна жена, обвинена в планиране и извършване на бомбения атентат по руски нареждания, е била задържана близо до границата с Полша

<p>Почина проф. д-р Александър Стойнев - голямо име в медицинската наука</p>

Почина проф. д-р Александър Георгиев Стойнев - уважаван учен и преподавател в МУ - София

България Преди 1 час

Ръководител на Лабораторията по патофизиология на кръвообращението и метаболизма, проф. Стойнев има над 100 публикации и международно признание

<p>&quot;Нищо не може да бъде заметено&quot;: Слави Трифонов с въпроси&nbsp;за случая &quot;Петрохан&quot;</p>

"Нищо не може да бъде заметено": Слави Трифонов задава въпроси към МВР и прокуратурата за случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Лидерът на "Има такъв народ" настоява за проверка на информация за натиск върху полицаи, ангажирани със случая

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Технологии Преди 1 час

Според основателя на OpenAI някои компании използват изкуствения интелект като повод за съкращения на служители, които така или иначе са планирани, а други твърдят неправилно, че технологията консумира ненужно много електричество

<p>ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Цицелков да участва в наблюдение на изборите</p>

ЦИК изпрати писмо до ЕК за изясняване на причините за забраната на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на изборите

България Преди 1 час

Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

България Преди 1 час

Инцидентът се разигра в квартал „Меден рудник“, полицията откри наркотици в апартамента на извършителя.

.

Бед Бъни се завърна на челната позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Любопитно Преди 1 час

Пуерториканската регетон звезда Бед Бъни отново оглави „Билборд 200“ с новия си албум, измествайки Джей Коул от върха. В Топ 5 влизат още Дон Толивър, Морган Уолън и Оливия Дийн, а Тейлър Суифт запазва присъствие в челната десетка

<p>Съдебният лабиринт по делото &quot;Дебора&quot;&nbsp;продължава</p>

Адвокатите на Георги Георгиев поискаха отвод на съдебния състав в Пловдив по делото "Дебора"

България Преди 1 час

След решение на Окръжния съд за частично основателно обезщетение за забавено правосъдие, защитата твърди, че магистратите в Пловдив няма да бъдат обективни

Теяна Тейлър

Модно фиаско на БАФТА 2026: Звездите, които шокираха с кич и ретро гафове

Любопитно Преди 1 час

Опитите на някои големи имена да блеснат на червения килим се оказаха разочароващи

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

България Преди 1 час

Над 86% от левовете в страната вече са събрани и заменени с общоевропейската валута, отчетоха от Координационния център към Механизма за еврото. Въпреки че в джобовете на българите все още циркулират около 4,4 милиарда лева, държавата е категорична, че преходът е плавен и няма да позволи спекулативно вдигане на цените

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Мистериозен страничен ефект на Оземпик озадачава лекарите

Edna.bg

Edna.bg

Дженифър Лопес отпразнува пълнолетието на децата си, вижте как изглеждат 18-годишните близнаци

Edna.bg

Edna.bg

Разкриха причината за смъртта на 16-годишния плунец в Бургас

Gong.bg

Gong.bg

Българка бе избрана за лектор и ментор в Академията на УЕФА

Gong.bg

Gong.bg

„Снимай, снимай": Неизвестен глас се чува на запис от „Петрохан" (ВИДЕО)

Nova.bg

Nova.bg

Клисурски: 5% индексация на заплатите на работещите в държавния сектор остава

Nova.bg

Nova.bg