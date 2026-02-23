Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

С лужебният министър-председател Андрей Гюров се срещна с посланика на Федерална република Германия Ирене Планк, съобщават от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

По време на разговора Гюров представи основните приоритети на правителството - провеждането на честни избори, утвърждаването на евроатлантическата принадлежност на страната, гарантирането на финансовата стабилност и последователната борба с корупцията, се посочва още в публикацията.

Служебният премиер Гюров подчерта ангажимента на кабинета за укрепване на върховенството на правото и повишаване на доверието в институциите.

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения, се допълва в съобщението.

В този контекст са обсъдени и възможностите за задълбочаване на партньорството в области от взаимен интерес, включително икономика, инвестиции, енергетика, отбрана и иновации.

От своя страна посланик Планк пожела успех на правителството и също акцентира върху задълбочаването на сътрудничеството между България и Германия в рамките на тяхното партньорство като държави членки на Европейския съюз и НАТО.