България

Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения

23 февруари 2026, 14:45
Андрей Гюров разговаря с посланика на Германия
Източник: БТА

С лужебният министър-председател Андрей Гюров се срещна с посланика на Федерална република Германия Ирене Планк, съобщават от Министерския съвет на страницата си във Фейсбук.

По време на разговора Гюров представи основните приоритети на правителството - провеждането на честни избори, утвърждаването на евроатлантическата принадлежност на страната, гарантирането на финансовата стабилност и последователната борба с корупцията, се посочва още в публикацията.

Служебният премиер Гюров подчерта ангажимента на кабинета за укрепване на върховенството на правото и повишаване на доверието в институциите.

Гюров изрази увереност, че активният диалог с Германия ще продължи да допринася за устойчивото развитие на двустранните отношения, се допълва в съобщението.

В този контекст са обсъдени и възможностите за задълбочаване на партньорството в области от взаимен интерес, включително икономика, инвестиции, енергетика, отбрана и иновации.

От своя страна посланик Планк пожела успех на правителството и също акцентира върху задълбочаването на сътрудничеството между България и Германия в рамките на тяхното партньорство като държави членки на Европейския съюз и НАТО.

Източник: Десислава Пеева/БТА    
Андрей Гюров Ирене Планк България Германия Двустранни отношения Приоритети на правителството Европейски съюз НАТО Борба с корупцията Върховенство на правото
Последвайте ни

По темата

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Страда ли котката ми от алергия?

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 18 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 16 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 15 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 35 минути

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Свят Преди 49 минути

Историческата снежна буря натрупа над 30 см сняг, парализира транспорта и остави хиляди домакинства без ток в целия регион

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

Свят Преди 1 час

Американските сили напускат база в провинция Хасака и се очаква да се изтеглят напълно до месец.

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Любопитно Преди 1 час

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

<p>БАБХ е с&nbsp;нов&nbsp;изпълнителен директор</p>

Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ

България Преди 1 час

Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 1 час

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 2 часа

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

<p>Доц. Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница</p>

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

България Преди 2 часа

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

<p>Печално известна снимка на Андрю се появи в Лувъра</p>

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Свят Преди 2 часа

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 2 часа

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Запален автомобил

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

Свят Преди 2 часа

„Тревожното“ изчезване на Смит накара множество агенции в Северна Каролина и Вирджиния, включително ФБР, да търсят майката на три деца

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

България Преди 2 часа

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че внезапни системни аномалии може да са причина за надутите фактури. Научете как компютърният срив обърква тарифите ни и вижте пълния наръчник за действие: как да подадете жалба и по какъв начин държавата ще ни компенсира за надплатеното

<p>&quot;Изборите няма да са честни&quot; - Борисов с остра атака и тежки обвинения</p>

"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

Свят Преди 2 часа

По думите му обвиненията за разлом са политическа атака, а ключовите национални цели са изисквали тежки решения

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

България Преди 2 часа

<p>Иран с твърдо предупреждение към САЩ</p>

Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

Свят Преди 2 часа

Предупреждението беше отправено на фона на засиленото американско военно присъствие и продължаващите дипломатически контакти

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се качи на ски след раждането

Edna.bg

Мистериозен страничен ефект на Оземпик озадачава лекарите

Edna.bg

Специално признание за Фейгин на Олимпиадата

Gong.bg

„Прислужницата“ избухна със скандална фотосесия

Gong.bg

Стоил Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка

Nova.bg

Приключи срещата между служебния вътрешен министър и разследващите случая „Петрохан-Околчица”

Nova.bg