Майка на три деца изчезна преди 24 години – откриха я жива и с нова самоличност

М айка на три деца от Северна Каролина, която изчезна преди повече от две десетилетия, беше намерена жива и живееща нов живот, оставяйки семейството си объркано от въпроси за местонахождението ѝ, според властите и доклади, съобщава The Post.

Мишел Лин Хъндли Смит, тогава на 38 години, изчезна през декември 2001 г., след като напусна дома си в Идън, за да пазарува коледни подаръци в магазин Kmart във Вирджиния, според шерифската служба на окръг Рокингам.

„Тревожното“ изчезване на Смит накара множество агенции в Северна Каролина и Вирджиния, включително ФБР, да търсят майката на три деца в продължение на „безброй“ часове и усърдна работа, съобщиха полицаите.

В листовка за изчезнало лице, разпространена по време на изчезването ѝ, се отбелязва, че тя трябва да се счита за „застрашена“ и „не би изоставила децата си по свой избор“.

Приблизително 24 години по-късно, Смит е намерена „жива и здрава“ на неразкрито място в Северна Каролина в петък, след като служителите на реда са получили сигнал, съобщиха властите.

Настоящото ѝ местонахождение няма да бъде разкрито, въпреки че семейството ѝ е уведомено, че е била открита, съобщи полицията.

„Иска ми се да изляза навън и да изкрещя: „Тя е жива, жива е“, каза братовчедката на Смит, Барбара Бърд, пред WFMYNews 2.

„Най-големият ми въпрос към нея е... какво се случи преди всички тези години през декември? Какво те накара да си тръгнеш? Какво се случи?“, каза Бърд.

„Никога не съм мислила, че Мишел е мъртва. Знаех, че е жива. Това е просто чувство, което имах през целия си живот“, каза тя.

В обширно изявление , публикувано във Facebook в неделя, едно от шокираните деца на Смит написа, че „тези последни няколко дни... бяха вихрушка от емоции“.

„Що се отнася до моите мнения и чувства към майка ми... В екстаз съм, ядосан/а съм, съкрушена съм, напълно съм разстроен/а! Ще имам ли отново връзка с майка ми?“, каза тя в изявление, публикувано във Facebook акаунт, посветен на намирането на изчезналата ѝ майка.

„Честно казано, не мога да отговоря на това, защото дори не знам. Първата ми реакция би била „да“, абсолютно, но после се сещам за цялата болка... Но дори и тогава майка ми е само човек, както всички ние“, написа тя.

„Когато майка ми беше част от ежедневието ми, тя ми показваше любов и връзка, които никога няма да бъдат забравени. Разбира се, имаше спорове между майка и дъщеря, но в момента всичко, което си спомням, са усмивките, които споделяхме, щастливите моменти заедно и любовта, която изпитвах!“

Мотивът за изчезването на Смит не е ясен веднага.