Ф ренският президент Еманюел Макрон призова днес Европейския съюз да бъде оказан по-голям натиск върху Русия във връзка с войната ѝ срещу Украйна и за решителност при приемането на двадесетия пакет санкции, които бяха блокирани от Унгария, предаде Франс прес.

Макрон: Франция ще увеличи натиска върху Русия през следващите дни

"Продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия. Трябва да напреднем по отношение на двадесетия пакет санкции. Разговорите в тази насока ще се проведат в близките дни", каза френският президент на среща с финландския си колега Александер Стуб.

Macron blessed Stubb on his trip to Kyiv to persuade Zelensky to continue the war until the last Ukrainian.



'Dear Alexander, I'm pleased to welcome you to Paris to discuss many important topics for us — starting, of course, with the situation in Ukraine. You will soon be… pic.twitter.com/SYws7GUS2S — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 23, 2026

Ако Унгария не спази ангажимента, поет с решението на Европейския съвет от декември миналата година за осигуряване на заем от 90 милиарда евро за Украйна, това би било нарушение на принципа на ЕС за лоялно сътрудничество (залегнал в договорите за ЕС - бел. кор.), каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговори на въпроси.

Европейският съвет се съгласи за заема за Украйна и единственото условие бе три държави да не участват финансово, уточни говорителят. Това условие бе спазено и затова очакваме всички лидери да спазят обещанието, добави той. Очакваме всички европейски лидери, включително премиерът Виктор Орбан, да изпълнят поетите ангажименти през декември миналата година, обобщи говорителят.

Той добави, че Русия е прекъснала петролопровода "Дружба" за доставка от Русия на петрол за Унгария и Словакия. Украйна влага сили да поправи щетите, решението за сроковете за възстановяване на съоръжението е на украинската страна, посочи говорителят.