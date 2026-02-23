България

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

23 февруари 2026, 12:53
Източник: БГНЕС

С лужебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски не приема оставката на д-р Благомир Здравков като директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев“. Това съобщават от Министерството на здравеопазването в информация, публикувана на сайта. По време на среща двамата са обсъдили належащите въпроси в лечебното заведение, както и най-неотложните проблеми в сектора.

Дечев остава директор на болница "Св. Иван Рилски"

"Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност, за да могат медицинските екипи да работят уверено и с необходимата грижа към малките пациенти“, каза доц. Околийски. Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение, както и за подобряване на условията. Той подчерта, че основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата и подкрепа за специалистите, които работят в болницата. По време на срещата е постигнато съгласие да бъде поддържан активен диалог между ръководството на лечебното заведение и Министерството на здравеопазването (МЗ) с цел устойчиви решения по ключовите въпроси в детското здравеопазване.

Шефът на "Пирогов" подал оставка, Москов не я приел

На 10 февруари в Министерството на здравеопазването е постъпила молба от д-р Благомир Здравков за освобождаване от длъжността изпълнителен директор и изпълнителен член на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. д-р Иван Митев“, съобщиха тогава от пресслужбата на МЗ и допълниха, че подадената молба ще бъде уважена. По-рано същия ден д-р Здравков с публикация във фейсбук каза, че напуска поста, защото отказва да бъде част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
