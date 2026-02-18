Проучване: Розовият шум може да вреди на качеството на съня ви

Н ово проучване предполага, че успокояващите звуци на розовия шум, предназначени да заглушат външния шум и да приспят слушателите, може да не са толкова безобидни.

Изследователи от Университета на Пенсилвания, заедно със свои сътрудници в Европа и Канада, са установили, че розовият шум, звукова палитра, рекламирана като помощно средство за сън, всъщност може да навреди на качеството на съня.

Розовият шум е един вид широколентов шум, термин за непрекъснати звуци, разпространени в диапазон от честоти. Белият шум е може би най-известният от тези звукови нюанси, но има и кафяв шум, син шум и други. Всеки от тях се различава по интензитета на звуковите вълни при различни честоти.

Белият шум е популярно средство за сън, често използвано за маскиране на шума от околната среда или тинитус. Изследванията са дали смесени резултати, което предполага, че може да помогне в някои контексти, но също така посочва потенциални рискове.

Розовият шум, с по-голямата си интензивност при по-ниски честоти, се усеща като по-мек и по-малко статичен от белия шум, често сравнявайки го със звука на дъжд или водопад. Много приложения и устройства за околни звуци го рекламират като помощно средство за сън, но новите открития повдигат въпроси относно тези твърдения.

Изследователите са набрали 25 възрастни за проучването, на възраст от 21 до 41 години, без нарушения на съня или история на използване на шум като помощно средство за сън. Тези участници са прекарали седем последователни нощи в лаборатория за сън, опитвайки се да спят по 8 часа при различни условия, както са наблюдавали изследователите.

След една нощ без шум, прекарана в адаптация към новото им жилище, участниците били подлагани на различно звуково състояние всяка вечер. Последователността варирала между групите.

Една нощ те чували смесица от шумове от околната среда, включително преминаващи самолети, превозни средства и бебешки плач; друга нощ слушали само розов шум. Останалите нощи имали тиха контролна нощ или спали с шум от околната среда плюс розов шум или шум от околната среда плюс тапи за уши.

Участниците попълвали анкети, оценяващи съня им, и правили когнитивни и сърдечно-съдови тестове преди и след всяка нощ, за да допълнят данните, събрани докато са спали.

В сравнение с безшумните нощи, спящите, изложени на порой от шум от околната среда, прекарвали средно с 23 минути по-малко на нощ в N3 сън, най-дълбоката фаза на съня.

Розовият шум сам по себе си с 50 децибела също е свързан с близо 19 по-малко минути REM сън на нощ в сравнение с шума от околната среда.

В нощите с екологичен и розов шум, както REM фазата, така и дълбокият сън са били значително по-кратки, отколкото в тихите контролни нощи, установиха изследователите. Участниците също така са прекарвали повече време будни в нощите с двата шума, което не се е случвало само с двата звука.

Като цяло, качеството на съня сякаш е пострадало в по-шумните нощи, включително тези с розов шум. Имаше обаче едно изключение: шумни нощи с тапи за уши.

Хората, носещи тапи за уши, не са показали същите разлики в съня си в нощи с розов шум, шум от околната среда или и двете, което предполага, че тапите за уши могат да предложат по-безопасна алтернатива на широколентовия звук.

Въпреки че това лабораторно проучване може да е само малко, откритията хвърлят съмнение върху предполагаемите ползи от използването на розов шум за подпомагане на съня, особено като се има предвид това, което знаем за значението на REM фазата и дълбокия сън за здравето на мозъка, казва изследователят на съня от Университета на Пенсилвания Матиас Баснер.

Свързано: Безсънните нощи могат да доведат до половин милион случая на деменция в САЩ всяка година

„REM сънят е важен за консолидирането на паметта, емоционалната регулация и развитието на мозъка, така че нашите открития показват, че възпроизвеждането на розов шум и други видове широколентов шум по време на сън може да бъде вредно – особено за деца, чийто мозък все още се развива и които прекарват много повече време в REM сън от възрастните“, казва Баснер .

Милиони хора слушат широколентови звуци, докато спят, и макар че това може да помогне на някои, изследванията досега са неубедителни - и има достатъчно доказателства, които поне да оправдаят предпазливостта, отбелязват изследователите.

„Като цяло, нашите резултати предупреждават срещу използването на широколентов шум, особено при новородени и малки деца, и показват, че се нуждаем от повече изследвания сред уязвимите групи от населението, върху дългосрочната употреба, върху различните цветове на широколентовия шум и върху безопасните нива на широколентов шум във връзка със съня“, казва Баснер.