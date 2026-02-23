Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

П ечално известна снимка на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, направена веднага след неговия шокиращ арест, беше изложена в един от най-посещаваните музеи в света.

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление. Той прекара часове в разпити – точно на 66-ия си рожден ден – преди да бъде освободен същата вечер. Нелицеприятно изображение на сина на покойната кралица, който се опитва да се скрие от фотографските обективи на задната седалка на автомобила, обиколи водещите световни издания.

Сега тази снимка се появи на стена в Лувъра. Във видео, споделено в интернет, се вижда как активист залепва рамкирано копие на кадъра в близост до входа на една от галериите в неделя. Под снимката е поставена табелка с надпис: „Сега вече се поти“.

Текстът е заимстван от заглавие на британския таблоид The Sun и е препратка към твърдението на бившия принц в скандално интервю, че не може да се поти поради медицинско състояние.

„Казват: 'Окачете го в Лувъра'. Така и направихме“, гласи текстът към клипа, публикуван в Instagram от кампанията срещу милиардерите Everyone Hates Elon. В изявление за GB News говорител на групата заяви: „Решихме да покажем на бившия принц Андрю как светът ще го запомни, като поставим тази емблематична снимка от ареста му в Лувъра. Да се надяваме, че това е само началото. Справедливост за всички оцелели от аферата "Епстийн".“

Не е ясно колко точно време снимката е престояла на стената, но потенциално хиляди хора са я видели, преминавайки покрай нея. Лувърът се посещава от близо 30 000 души дневно. Според информациите, кадърът е бил изложен около 15 минути, преди персоналът да го свали.

Разследването срещу Андрю е свързано с дейността му като британски пратеник по въпросите на търговията и инвестициите – позиция, която той заемаше в продължение на около десетилетие. Ролята му включваше насърчаване на интересите на британската индустрия в страната и чужбина.

The photo of Andrew Mountbatten-Windsor, Britain’s ex-prince, after his arrest was hung inside the Louvre Museum on February 22 by activists. The printed and framed image was accompanied by the words “He’s sweating now, 2026,” referencing a headline published by The Sun pic.twitter.com/MOgjMN2R9C — TRT World (@trtworld) February 23, 2026

Бившият кралски представител беше принуден да напусне поста през 2011 г. заради връзките си с осъдения педофил Джефри Епстийн. Андрю категорично отрича каквито и да е нарушения.

Полицията потвърди, че той е освободен от ареста, докато разследването продължава. „В четвъртък арестувахме мъж на възраст над 60 години в Норфолк по подозрение в престъпление по служба. Арестуваният е освободен, докато текат процесуалните действия. Можем също да потвърдим, че претърсванията в Норфолк приключиха“, заявиха органите на реда.