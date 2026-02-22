Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

О коло 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на Мюнхенското летище заради обилния снеговалеж, заяви днес германската авиокомпания "Луфтханза", цитирана от ДПА.

Пътниците заели местата си в самолетите, като полетите им били насрочени за четвъртък вечерта. Полетите обаче били отменени заради силния снеговалеж. Нямало как пътниците да бъдат върнати обратно на терминала поради недостиг на автобуси и паркоместа. Това наложи хората да останат в самолетите цяла нощ, заяви Мюнхенското летище.

Летището съобщи, че снеговалежът е довел до забавяния и отменени полети в четвъртък.

Вечерта някои полети получили специално разрешение да излетят след 01:00 часа местно време въпреки забраната за нощни полети на Мюнхенското летище.

Заради снега обаче полети, за които пътниците вече се били разположили в самолетите и били готови за излитане, не получили разрешение да излетят.

"В този момент всички места за директно паркиране на самолети на терминала вече бяха заети и капацитетът на автобусите беше ограничен", пояснява летището.

По тази причина екипажите на самолетите и пътниците били принудени да прекарат нощта в самолетите.