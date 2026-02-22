България

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Пътниците заели местата си в самолетите, като полетите им били насрочени

22 февруари 2026, 19:54
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Източник: AP/БТА

О коло 500 пътници бяха принудени да прекарат една нощ в самолети на Мюнхенското летище заради обилния снеговалеж, заяви днес германската авиокомпания "Луфтханза", цитирана от ДПА.

Пътниците заели местата си в самолетите, като полетите им били насрочени за четвъртък вечерта. Полетите обаче били отменени заради силния снеговалеж. Нямало как пътниците да бъдат върнати обратно на терминала поради недостиг на автобуси и паркоместа. Това наложи хората да останат в самолетите цяла нощ, заяви Мюнхенското летище.

Българи са блокирани oт дни на летището в Мюнхен заради снежна буря (ВИДЕО)

Летището съобщи, че снеговалежът е довел до забавяния и отменени полети в четвъртък.

Вечерта някои полети получили специално разрешение да излетят след 01:00 часа местно време въпреки забраната за нощни полети на Мюнхенското летище.

Заради снега обаче полети, за които пътниците вече се били разположили в самолетите и били готови за излитане, не получили разрешение да излетят.

"В този момент всички места за директно паркиране на самолети на терминала вече бяха заети и капацитетът на автобусите беше ограничен", пояснява летището.

"Луфтханза" отмени около 100 полета заради снеговалежи

По тази причина екипажите на самолетите и пътниците били принудени да прекарат нощта в самолетите.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Мюнхенско летище Снеговалеж Забавени полети
Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Сигнал за прострелян мъж в Сливен

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Убиха човек, опитал да влезе в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Пакистан удари Афганистан, много убити и ранени

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Започва вписването на домоуправителите, дължат 80 евро такса

Защо котките са толкова гъвкави

Защо котките са толкова гъвкави

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 3 дни
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 3 дни
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 2 дни
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 3 дни
