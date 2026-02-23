Мечето Падингтън открадна шоуто на наградите БАФТА и разтопи сърцата на публиката

И майте предвид: това е първото участие на Падингтън на церемония по награждаване.

Но въпреки това, любимото мече излъчваше самоувереност, когато се качи на сцената на наградите на Британската академия за филмови и телевизионни изкуства през 2026 г., за да връчи наградата в категорията „Детски и семеен филм“, съобщава E! News.

Облечен в емблематичното си синьо палто, Мечето Падингтън призна пред публиката, че е бил също толкова „изненадан“ да бъде на сцената, колкото и те да го видят, отбелязвайки: „Обикновено не говоря пред много хора, а сега такива като вас има доста“.

Той обаче се позова на съвета на леля си Луси, че винаги е по-добре да се изправиш пред страховете си. Освен, разбира се, ако „не е змия“, каза той. „Тогава трябва да се отдалечиш много бавно.“

Paddington presents the Best Children’s and Family award at the #BAFTAFilmAwards:



“I’m the first ever bear to present an award.” pic.twitter.com/SGY1SLGDYe — Variety (@Variety) February 22, 2026

Но вълнуващо, Падингтън сподели, че приемната му майка, г-жа Браун, го е информирала, че времето му на сцената ще отбележи исторически момент на церемонията по награждаването: „Аз съм първата мечка, която връчва награда“, разкри той, преди да кимне към любимата си закуска, „а също и първият водещ, който е опръскал с мармалад цялата награда на БАФТА. Съжалявам за това.“

И макар че имаше план да „го оближе“, той се пошегува: „Очевидно това не е много добро възпитание.“

Що се отнася до номинираните в категорията „Детски и семеен филм“ – която включваше „Boong“, „Arco“, „Lilo & Stitch“ и „Zootropolis 2“ – наградата беше отнета от „Boong“, индийски филм за съзряване на езика манипури от 2024 г.

Скоро след като Падингтън приключи времето си на сцената, феновете бързо заляха социалните медии, за да споделят любовта си към големия му момент.

Paddington Bear Steals the Show at BAFTAs 2026 With Paw-sitively Historic Moment https://t.co/8F3etXtZeL — E! News (@enews) February 23, 2026

„Това лекува нещо в мен“, написа един потребител на страницата на BAFTA в Instagram, докато друг добави: „Това всъщност беше толкова яко и здравословно.“

Друг фен отбеляза колко трогателен е бил моментът на смелост на мечката.

„Наистина е красиво да разпалиш въображението на децата навсякъде с това представяне“, написаха те. „В живота има малко моменти на чудо. Радвам се, че БАФТА инвестира в това.“

„Също така“, добавиха те, „винаги имайте сандвич с мармалад в случай на спешност.“