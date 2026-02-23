Любопитно

Мечето Падингтън открадна шоуто на наградите БАФТА и разтопи сърцата на публиката

Любимото мече влезе в историята като първия анимационен водещ на БАФТА. Падингтън сподели съвета леля Луси за смелостта, призна за инцидент с мармалад върху наградата и отказа да го оближе пред камерите, за да не покаже лоши обноски

23 февруари 2026, 13:57
Мечето Падингтън открадна шоуто на наградите БАФТА и разтопи сърцата на публиката
Източник: Getty Images

И майте предвид: това е първото участие на Падингтън на церемония по награждаване.

Но въпреки това, любимото мече излъчваше самоувереност, когато се качи на сцената на наградите на Британската академия за филмови и телевизионни изкуства през 2026 г., за да връчи наградата в категорията „Детски и семеен филм“, съобщава E! News.

Облечен в емблематичното си синьо палто, Мечето Падингтън призна пред публиката, че е бил също толкова „изненадан“ да бъде на сцената, колкото и те да го видят, отбелязвайки: „Обикновено не говоря пред много хора, а сега такива като вас има доста“.

Той обаче се позова на съвета на леля си Луси, че винаги е по-добре да се изправиш пред страховете си. Освен, разбира се, ако „не е змия“, каза той. „Тогава трябва да се отдалечиш много бавно.“

Но вълнуващо, Падингтън сподели, че приемната му майка, г-жа Браун, го е информирала, че времето му на сцената ще отбележи исторически момент на церемонията по награждаването: „Аз съм първата мечка, която връчва награда“, разкри той, преди да кимне към любимата си закуска, „а също и първият водещ, който е опръскал с мармалад цялата награда на БАФТА. Съжалявам за това.“

Бляскава фасада, но вътрешен стрес: Експерт разкри какво издаде „тревогата“ на Кейт и Уилям по време на наградите БАФТА
12 снимки
Уилям и Кейт БАФТА
Уилям и Кейт БАФТА
Уилям и Кейт БАФТА
Уилям и Кейт БАФТА

И макар че имаше план да „го оближе“, той се пошегува: „Очевидно това не е много добро възпитание.“

Що се отнася до номинираните в категорията „Детски и семеен филм“ – която включваше  „Boong“,  „Arco“,  „Lilo & Stitch“ и „Zootropolis 2“ – наградата беше отнета от „Boong“, индийски филм за съзряване на езика манипури от 2024 г.

Скоро след като Падингтън приключи времето си на сцената, феновете бързо заляха социалните медии, за да споделят любовта си към големия му момент. 

„Това лекува нещо в мен“, написа един потребител на страницата на BAFTA в Instagram, докато друг добави: „Това всъщност беше толкова яко и здравословно.“

Моден кошмар на БАФТА 2026: Кои звезди шокираха на червения килим
9 снимки
БАФТА зле облечени
БАФТА зле облечени
БАФТА зле облечени
БАФТА зле облечени

Друг фен отбеляза колко трогателен е бил моментът на смелост на мечката.

„Наистина е красиво да разпалиш въображението на децата навсякъде с това представяне“, написаха те. „В живота има малко моменти на чудо. Радвам се, че БАФТА инвестира в това.“

„Също така“, добавиха те, „винаги имайте сандвич с мармалад в случай на спешност.“

Сълзи, триумф и кралски блясък: Наградите БАФТА 2026
19 снимки
БАФТА
БАФТА
БАФТА
БАФТА

 

Източник: E! News    
Падингтън Награди БАФТА Церемония по награждаване Самоувереност Детски и семеен филм Първа мечка водещ Мармалад Съвет от леля Луси Реакции на фенове Исторически момент
Последвайте ни

По темата

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите

Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

Мерц: Русия е достигнала най-дълбокото равнище на варварство във войната

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

„Тревога и напрежение“: Експерт разчете скритите сигнали в езика на тялото на Уилям и Кейт

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Четири неща, които стресират домашната ви котка

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 18 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 16 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 15 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК</p>

Стоил Цицелков: Необходими са професионални стандарти за изборите и прозрачност от ЦИК

България Преди 36 минути

Според него комисията трябва да изисква публично информация за честността на вота

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Историческа буря парализира Ню Йорк: „Бомбен циклон“ натрупа над 33 см сняг, очаква се още

Свят Преди 50 минути

Историческата снежна буря натрупа над 30 см сняг, парализира транспорта и остави хиляди домакинства без ток в целия регион

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Събудих се преди алармата. Ами сега?!

Любопитно Преди 1 час

Събуждането преди будилника не е съвпадение, а сигнал от биологичния ви часовник. Дали трябва да станете веднага или да спите по-дълго зависи от фазата на съня ви, продължителността на нощната ви почивка и как се чувствате сутрин

<p>БАБХ е с&nbsp;нов&nbsp;изпълнителен директор</p>

Д-р Ангел Мавровски e новият изпълнителен директор на БАБХ

България Преди 1 час

Назначението е част от обновяването на ръководния екип с цел повишаване на ефективността и координацията в работата на агенцията

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

Свят Преди 1 час

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

Снимката е илюстративна

Самолет със 180 пътници кацна аварийно заради повреда в Букурещ

Свят Преди 2 часа

На борда е имало 180 пътници и 6 души екипаж

<p>Доц. Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница</p>

Доц. Михаил Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на столичната детска болница

България Преди 2 часа

Д-р Здравков заяви, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение

<p>Печално известна снимка на Андрю се появи в Лувъра</p>

Снимка на принц Андрю след ареста му беше окачена в Лувъра от активисти и смая посетителите

Свят Преди 2 часа

Бившият опозорен принц беше ескортиран от дома си в Сандрингам от британската полиция миналия четвъртък по подозрение в длъжностно престъпление

<p>Путин размахва ядрения щит - Русия няма да отстъпи</p>

Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Свят Преди 2 часа

Руският президент заяви, че страната ще модернизира армията и ще засилва стратегическото възпиране.

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Запален автомобил

Гръдна (торакална) аневризма на аортата

Тихата заплаха в гърдите: Какво е гръдната аневризма, която уби плувец на 16 г.

България Преди 2 часа

Тя не боли, не дава ясни сигнали и често остава скрита до момента, в който секундите започват да решават съдбата на пациента

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

България Преди 2 часа

Служебният енергиен министър Трайчо Трайков обяви, че внезапни системни аномалии може да са причина за надутите фактури. Научете как компютърният срив обърква тарифите ни и вижте пълния наръчник за действие: как да подадете жалба и по какъв начин държавата ще ни компенсира за надплатеното

<p>&quot;Изборите няма да са честни&quot; - Борисов с остра атака и тежки обвинения</p>

"Изборите няма да са честни" - Бойко Борисов с остра атака и тежки обвинения

Свят Преди 2 часа

По думите му обвиненията за разлом са политическа атака, а ключовите национални цели са изисквали тежки решения

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

Ясна е причината за смъртта на 16-годишния плувец

България Преди 2 часа

<p>Иран с твърдо предупреждение към САЩ</p>

Иран ще разглежда всяко евентуално посегателство като "акт на агресия"

Свят Преди 2 часа

Предупреждението беше отправено на фона на засиленото американско военно присъствие и продължаващите дипломатически контакти

<p>Унгария не бива да &quot;предава своята борба за свобода&quot;</p>

Унгария не бива да "предава своята борба за свобода" с блокирането на санкциите срещу Русия

Свят Преди 2 часа

"Не вярвам, че е правилно Унгария да предава собствената си борба за свобода и европейски суверенитет", каза Вадефул в Брюксел

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг в средата на седмицата

sinoptik.bg
1

Цъфнаха вишните в Китай

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова се качи на ски след раждането

Edna.bg

Мистериозен страничен ефект на Оземпик озадачава лекарите

Edna.bg

Специално признание за Фейгин на Олимпиадата

Gong.bg

„Прислужницата“ избухна със скандална фотосесия

Gong.bg

Стоил Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка

Nova.bg

Приключи срещата между служебния вътрешен министър и разследващите случая „Петрохан-Околчица”

Nova.bg