Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

19 февруари 2026, 23:03
П рофесионалната плувкиня Миглена Христова е първият елиминиран участник в осмия сезон на кулинарното шоу Hell’s Kitchen. След незадоволително представяне в две поредни предизвикателства, шеф Ангелов взе безкомпромисното решение да сложи край на нейното участие в надпреварата.

Денят за претендентите от Синия и Червения отбор започна със забавно изпитание, което тества както готварските, така и атлетичните им способности. Въпреки спечеленото предимство от дамския колектив, мъжете се справиха по-добре с приготвянето на домашни бухти и грабнаха победата. Това донесе оранжеви престилки на темпераментната Маргарита и съотборничката ѝ Татяна.

Следващото предизвикателство пред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов бе вечерната резервация. Там те се сблъскаха с новото му традиционно българско меню с модерен привкус. Въпреки първоначалните затруднения, Сините успяха да завършат всички свои поръчки успешно.

Междувременно неразбирателствата и борбата за надмощие предизвикаха първия конфликт между Червените, който се пренесе и в общежитието. Разногласията доведоха до загуба за дамите, а разочароващото представяне на станция Месо и риба коства на спортистката Миглена мястото в Кухнята на Ада.

Кулинарните приключения на Сините и Червените продължават през следващата седмица с първото готвене на колела, което ще вдигне градусите помежду им.

Гледайте следващия епизод на Hell’s Kitchen във вторник, 24 февруари, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

